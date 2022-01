Comunele Drăgușeni și Frumosu sunt singurele localități din județ care încă mai sunt în scenariul verde. Potrivit Prefecturii Suceava, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, una are un caz în evoluție, 9 au sub cinci cazuri în evoluție, 21 au sub zece cazuri în evoluție iar 83 au peste zece cazuri în evoluție.

Rata de infectare în municipiul Suceava a crescut la 9,68 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, fiind 1.196 de bolnavi.