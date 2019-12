Drake și Ed Sheeran sunt cei mai ascultați artiști pe Spotify în ultimul deceniu, informează contactmusic.com. Ei sunt urmați de rapper-ul Post Malone, Ariana Grande și Eminem.

Post Malone şi cântăreaţa electro-pop Billie Eilish conduc topurile de final de an întocmite de Spotify, iar rapperul Drake şi interpretul britanic Ed Sheeran s-au impus pe platforma de streaming în ultimul deceniu.

Rapperul şi producătorul american Post Malone este artistul cel mai ascultat pe platformă anul acesta, cu peste 6,5 miliarde de accesări. El e urmat de Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran şi Bad Bunny.

‘Señorita’, cântat de Shawn Mendes şi Camilla Cabello, este cel mai ascultat cântec al anului, cu peste 1 miliard de accesări, urmat de ‘Bad Guy’ al lui Billie Eilish, cu peste 990 de milioane de accesări. Topul e completat de ‘Sunflower’ – Post Malone, Swae Lee, ‘7 Rings’ – Ariana Grande şi ‘Old Town Road – Remix’ – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus. Eilish este şi cea mai ascultată artistă, iar Post Malone, cel mai ascultat artist.

În Statele Unite, ‘Sunflower’ a fost cea mai accesată piesă, iar ‘Hollywood’s Bleeding’, cel mai accesat album.

‘A Decade Wrapped’ 2010-2019:

Artiștii, Cântecele și Albumele care au dominat în ultimul deceniu:

Cei mai ascultați artiști ai deceniului (Global)

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

Cele mai ascultate cântărețe ale deceniului (Global)

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé

Cele mai ascultate cântece ale deceniului (Global)

‘Shape of You’ – Ed Sheeran

‘One Dance’ – Drake, Kyla, WizKid

‘rockstar’ – 21 Savage, Post Malone

‘Closer’ – Halsey, The Chainsmokers

‘Thinking out Loud’ – Ed Sheeran

Spotify Wrapped 2019 Global Top Lists:

Cei mai ascultați artiști în 2019

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Cele mai ascultate albume în 2019

‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ – Billie Eilish

‘Hollywood’s Bleeding’ – Post Malone

‘thank u, next’ – Ariana Grande

‘No.6 Collaborations Project’ – Ed Sheeran

‘Shawn Mendes’ – Shawn Mendes

Cele mai ascultate piese în 2019

‘Señorita’ – Camila Cabello, Shawn Mendes

‘bad guy’ – Billie Eilish

‘Sunflower’ – Post Malone, Swae Lee

‘7 Rings’ – Ariana Grande

‘Old Town Road – Remix’ – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Spotify Wrapped 2019 U.K. Top Artists, Tracks and Albums

Cei mai ascultați artiști în 2019 în UK

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Drake

Billie Eilish

Cele mai ascultate piese în 2019 în UK

‘Someone You Loved’ – Lewis Capaldi

‘Bad Guy’ – Billie Eilish

‘I Don’t Care’ – Ed Sheeran feat. with Justin Bieber

‘Vossi Bop’ – Stormzy

‘7 rings’ – Ariana Grande

Cele mai ascultate albume în 2019 în UK

‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent’ – Lewis Capaldi

‘No. 6 Collaborations Project’ – Ed Sheeran

‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ – Bille Eilish

‘Hollywood’s Bleeding’ – Post Malone

‘thank u, next’ – Ariana Grande