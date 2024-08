Moartea starului internațional Alain Delon a marcat o lume întreagă, iar amintiri din trecutul lui sunt dezgropate necontenit. Puțini sunt cei care își mai amintesc drama care i-a marcat viața regretatului actor francez, notează click.ro.

Deși pe plan profesional a excelat, pe plan personal începutul vieții i-a fost marcat de mai multe tragedii, cea mai mare dintre ele fiind reprezentată de faptul că a fost abandonat de mama sa. Pentru o perioadă de timp, femeia care i-a dat viață l-a lăsat la casa de copii, potrivit sursei citate.

În luna mai a acestui an, regretatul star internațional lansa o carte-elogiu în care vorbea despre faptul că niciodată nu și-a dorit să devină actor, el fiind atras să rămână în această industrie mai mult de dragul femeilor.

„Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei”, declara Alain Delon, punctând faptul că: „dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea”, care „nu ar fi existat fără colaborările cu marii cineaști care m-au format și rafinat”.

