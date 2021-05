Laura Cosoi (38 de ani) a trecut anul acesta printr-o tragedie, atunci când și-a pierdut tatăl, răpus de Covid. Puțini știu însă că și mama vedetei a fost pe punctul să-și piardă viața, atunci când a fost diagnosticată cu cancer. A reușit, însă, să învingă nemiloasa maladie, potrivit click.ro.

Ligia Cosoi, mama actriței Laura Cosoi, avea să primească un diagnostic crunt în anul 2008. Femeia a aflat de la medici că are cancer de col uterin. Ligia Cosoi a ajuns întâmplător la spital, după 4-5 ani în care nu a avut nicio problemă de sănătate. Mama Laurei Cosoi a vorbit despre drama pe care a trăit-o, în cadrul unui proiect organizat de Asociația ”Bucuria de a fi”. ”Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital și, aparent, eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simțeam vinovată că nu am făcut controale la timp și acum copiii își ascundeau lacrimile, se îndepărtau din când în când de mine și nu înțelegeam de ce mă luau și mă plimbau, să-mi mai iau gândul”, a povestit Ligia Cosoi,potrivit sursei citate.

Ligia Cosoi a reușit până la urmă să învingă maladia secolului, cu credință în Dumnezeu, dar și cu ajutorul tratamentelor impuse de medici.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/drama-laurei-cosoi-mama-avut-cancer-tatal-murit-de-covid-cum-s-vinecat-mama-vedetei