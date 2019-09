Este unul dintre cei mai renumiţi bucătari din România, proprietarul a două localuri de top din Capitală şi planuri mari de viitor. De diseară îl puteţi vedea în noul sezon al emisiunii MasterChef, de la Pro Tv. Joseph Hadad are o mulţime de secrete atât în bucătărie, cât şi în viaţă. Puţini îi ştiu drama vieţii: soţia i-a murit de cancer în urmă cu 12 de ani, iar el a rămas cu trei copii, notează click.ro.

”Soţia mea a murit de cancer la sân. Atunci am simţit cum se prăbuşeşte totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut şi în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viaţa mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor”, a mărturisit pentru Click! Chef Hadad, care a luat-o de la capăt după moartea soţiei lui. Despre drama lui a mai vorbit şi la TVR 2, în iulie, unde a făcut mărturisiri cutremurătoare.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/drama-masterchef-ului-joseph-hadad-ramas-vaduv-cu-trei-copii-sotia-i-murit-de