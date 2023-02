O vedem mereu cu zâmbetul pe buze, însă Adriana Bahmuțeanu ascunde o dramă greu de imaginat. La un moment dat, fosta soție a lui Silviu Prigoană a fost la un pas să se sinucidă și a pierdut un copil, potrivit click.ro.

În anul 2009 Adriana a dat naștere un băiețel de 900 de grame. El s-a născut prematur, iar la trei săptămâni a decedat. A fost un șoc teribil pentru Adriana a trecut prin cea mai gravă depresie, fiind atât de aproape să se sinucidă.

„Eram la nebuni azi dacă nu m-aș fi resetat așa. La spitalul 9. Sunt foarte sigură. Am avut multe momente de cotitură. Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. (…) Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple. Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură”, a spus Adriana Bahmuțeanu la podcastul „Tare de tot”, conform sursei citate.

