Actorul Constantin Diță este unul dintre cei mai apreciați de la noi. În rolul lui Giani din Las Fierbinți, stârnește hohote de râs, însă puțini ne aducem aminte de faptul că și vedetele noastre, indiferent de domeniul în care activează, tot oameni sunt, cu bune și cu rele.

În anul 2017, Constantin Diță alias Giani din Las Fierbinți a avut de îndurat clipe grele. Acesta a fost implicat în nici mai mult, nici mai puțin de 5 accidente de mașină, a aflat că mama lui suferea de cancer și și-a pierdut și bunica. Din cauza traumelor consecutive pe care le-a suferit, s-a ales cu o boală destul de grea și incomodă, despre care a avut puterea, totuși, să vorbească la un moment dat.

„Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”, a mărturisit celebrul Giani, în urmă cu câțiva ani, în spațiul public, potrivit click.ro.

