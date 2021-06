Marius Chivu (46 de ani), simpaticul actor care îl interpretează pe taximetristul Nicu Rață în serialul ”Las Fierbinţi”, de la Pro TV, a avut de înfruntat multe drame în ultimii ani. Invitat la podcast-ul lui Mihai Bobonete, actorul a mărturisit că a suferit foarte mult după ce a divorţat de soția sa, Dana, cu care avea o fetiță, notează click.ro.

“Am avut o perioadă în care am slăbit vreo foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… Alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimc. Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 lei pe şedinţă. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj”, a povestit actorul, la podcastul lui Mihai Bobonete, conform sursei citate.

Marius Chivu a fost însurat cu actrița Dana Chivu, cu care are o fetiță, Sofia.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/drama-taximetristului-nicu-rata-din-las-fierbinti-marius-chivu-am-slabit-10-kg-dupa