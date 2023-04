Antonela are 31 de ani și este educatoare. Și-a dedicat viața copiilor, pe care îi iubește necondiționat și îi îndrumă pas cu pas pe drumul spre cunoaștere. O meserie nobilă care i-a dat sens vieții. Acum, în Săptămâna Patimilor, Antonela se află pe un pat de spital. Viața ei atârnă de un fir de ață. Educatoarea mult iubită, nu doar de cei trei copilași ai ei – Erika, Sofia și Tudor, ci și de micuții de la grădiniță, suferă de cancer cerebral. Medicii spun că are șanse de vindecare. Tratamentul care i-ar putea salva viața costă însă 90.000 de euro.

„În februarie, la un control de rutină, urmat de un examen RMN, am aflat că am două formațiuni canceroase la nivel cerebral. Aveam dureri de cap, amețeli din ce în ce mai dese și o stare accentuată de somnolență. Pentru că am 3 copii mici, am pus totul pe seama oboselii și a surmenajului. Diagnosticul dur m-a făcut să văd însă viața din altă perspectivă. M-a determinat să îmi pun întrebări existențiale, să mă gândesc mai mult la copii, la familia mea, la scopul meu în această lume. Copiii nu înțeleg prea bine nici acum ce mi se întâmplă, sunt prea mici pentru a percepe gravitatea situației. Sunt afectați însă de absența mea și îl întreabă mereu pe tatăl lor când mă întorc acasă. I-am explicat doar fetiței celei mari, în vârstă de 6 ani, că plec la tratament, ca să fiu sănătoasă,” ne-a povestit cu lacrimi în ochi, de pe un pat de spital, tânăra educatoare.

Antonela se află în acest moment la tratament, în Turcia. După o perioadă în care a crezut că a învins cancerul, boala a recidivat.

,,După aflarea diagnosticului, am început de urgență imunoterapia. 5 luni a durat tratamentul. Am făcut un credit de nevoi personale ca să putem acoperi costurile. Totul a decurs bine, iar de Crăciun am fost acasă lângă familia mea. Bucuria nu avea să dureze însă prea mult. În Postul Paștelui simptomele inițiale au revenit, am început să am amețeli, iar medicii mi-au confirmat că boala a recidivat. Am simțit că se învârte totul cu mine. Nu știam ce să le mai spunem copiilor când am ajuns acasă,” ne-a mărturisit Antonela.

Cu ajutorul Asociației Salvează o inimă, tânăra mămică a început un tratament inovativ, dar și extrem de agresiv, într-o clinică din Turcia. Costurile totale se ridică însă la 90.000 de euro.

,,Antonela are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Este o situație cumplită, dar nu este totul pierdut. Atâta timp cât mai există omenie pe pământ, cât românii încă mai sunt solidari cu cel de lângă ei, mai este speranță. Am salvat nenumărați oameni diagnosticați cu cancer care nu mai aveau aparent nicio șansă, dar le-am dat noi șansa de a se vindeca prin donațiile noastre. Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” îi dă Antonelei o șansă în plus de a-și vedea copiii crescând. Erika, Sofia și Tudor au nevoie de mămica lor!

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/antonela-stoica/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Antonela Stoica!