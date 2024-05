Cunoscutul dramaturg rădăuțean Matei Vișniec, mentorul teatrului sucevean care îi poartă numele a primit din partea revistei ”Observator Cultural” Premiul “Gheorghe Crăciun” pentru Opera Omnia. Maestrul s-a arătat onorat și a declarat că va pune acest premiu ”la temelia acestui teatru din Suceava care este bijuteria sufletului meu”. ”Mă aflu în aceste zile la Suceava unde în urmă cu opt ani a fost creat un teatru. Este într-un fel o minune că în România se crează teatre noi iar eu am pus umărul la acest proiect, am creat un festival de teatru aici. Acest teatru îmi poartă numele și mă simt atât de fericit și de responsabil. Aș vrea să le mulțumesc celor care ne acordă acest premiu care reprezintă pentru mine și un fel de motivație suplimentară ca să mă implic și mai mult în crearea de poduri culturale. Oricum m-am implicat în ultimii 35 de ani în crearea de poduri culturale între România și Franța, între limba română și limba franceză, între est și vest, între două sensibilități iar România mi-a fost tot timpul în suflet. Am scris în continuare în românește și am scris și în franceză dar acest premiu aș vrea să-l pun la temelia acestui teatru din Suceava care este aș spune bijuteria sufletului meu pentru că eu m-am implicat în inima Bucovinei în crearea unui teatru de artă și aș vrea să rămână durabil și stabil așa că aș putea spune consider revista Observator Cultural un partener al acestei construcții și pun acest premiu, acest semn de recunoștere la temelia acestei construcții culturale. România are nevoie în continuare de multe construcții culturale, de creativitate și aș încheia spunând că pentru mine cel puțin teatrul este o posibilitate de a ne regăsi cu toții chiar dacă politica ne dezbină sau alte și alte lucruri ne divizează, cultura ne va uni. Așadar încă o dată mulțumesc pentru acest premiu, mulțumesc pentru încredere. Sunt onorat, sunt obligat în același timp și de la Suceava îmbrățișez toată lumea culturală care crede în cotinuitate că prin cultură putem opri barbaria și putem face încă un pas spre civilizație”, este mesajul lui Matei Vișniec transmis de pe scena Festivalului Internațional Zilelele Teatrului ”Matei Vișniec” de la Suceava.