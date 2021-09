Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin a avut astăzi discuții la sediul instituției cu cunoscutul dramaturg rădăuțean Matei Vișniec. Loghin i-a prezentat acestuia proiectele în derulare la nivelul orașului însă discuțiile s-au axat pe colaborări viitoare în domeniul cultural, pe unele proiecte discutate anterior, la care dramaturgul și-a oferit suportul. ”Se preconizează astfel organizarea unui târg de carte la Rădăuți, a unei noi expoziții în colaborare cu artistul Dragoș Pătrașcu, la Galeria de Artă, colaborări cu instituții teatrale, înființarea unei trupe de teatru pentru amatori pe lângă Casa de Cultură Rădăuți. S-a mai discutat despre inițiativa de organizare a unei tabere internaționale de pictură la Rădăuți, distinsă cu trofeul „Pensonul de Aur – Traian Postolache”, iar Matei Vișniec s-a oferit să ajute la restabilirea relațiilor cu orașul înfrățit Pontault-Combault din Franța”, a spus Loghin. În perioada imediat următoare, cei doi se vor revedea în vederea concretizării celor discutate.

