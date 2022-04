Fuego și-a deschis sufletul și a povestit tragediile care i-au marcat viața: pierderea tatălui, acum mai mulți ani și un accident de mașină, care ar fi putut avea un deznodământ trist.

Fuego a oferit un interviu, pentru OK! Magazine, în care a vorbit despre cele două momente care i-au marcat viața. Primul dintre ele este moarte tatălui său, care s-a stins din viață la doar 58 de ani, în urma unui infarct. Trecerea în neființă a tatălui a fost cu atât mai șocantă pentru Fuego, cu cât totul s-a petrecut în doar trei minute. Al doilea este un accident de mașină, făcut în drum spre mare, când o motocicletă a intrat în mașina condusă de Fuego. Din fericire, nici artistul, nici celălalt bărbat nu au pățit nimic, pentru că Fuego nu avea viteză și a făcut o manevră care le-a salva viața, notează click.ro.

”Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi!”, a povestit Fuego, conform sursei citate.

