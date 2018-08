Este vara, iar seara crezi esti complet echipat pentru o noapte distractiva in oras, convins ca vei trai cea mai buna experienta, combinand perfect o tequila dubla cu limeta. Dar stai, ceva lipseste, nu? Parcurgi playlistul cu piese folk si trip-hop, insa simti ca nimic nu ti se potriveste, ca ai nevoie disperata de o melodie potrivita pentru starea ta de spirit si pentru a crea un moment de neegalat. Nu-ti fie teama, Drei Ros este aici pentru a-ti transforma toate serile de vara in cele mai „LIT”.

Artistul nascut in Romania a facut prima data mutarea in Statele Unite la varsta de 16 ani pentru a juca baschet colegial in Seattle. Cativa ani dupa mutare, Ros se confrunta cu o tragedie brusca, atunci cand tatal sau era diagnosticat cu cancer de ficat terminal. Dupa ce a petrecut zilele ramase ale tatalui sau, cu familia lui, in Romania, Ros a fost invitat de un prieten din orasul natal sa faca muzica in atelierul sau. Intr-o catharsis emotionanta, aflat intre durere si pierdere, Ros a inregistrat primul sau proiect de muzica, “Between Life and Death”, care a fost dedicat regretatului sau tata si niciodata lansat. Mai tarziu, in urma unui stagiu de baschet profesionist roman, Ros s-a mutat la Los Angeles pentru a-si continua muzica cu norma intreaga.

Odata ajuns in Los Angeles, s-a “scufundat” in cultura rap si hip hop si a inceput sa experimenteze diverse elemente ale melodiilor preferate. A inceput sa-si faca un nume in industrie, pregatindu-i pe Pusha T, Gucci Mane si Kap G. Apoi, in 2009, si-a unit fortele cu artistii Burre Collins si Dyce Dylli pentru a forma formatia B.O.S.S. („Building Our Success Story”). Si povestea lor a fost cu adevarat un succes, in parte datorita accentului interesant, specific Romaniei, care a dus la realizarea mai multor hituri si un turneu in Pacificul de Nord-Vest.

Acum, pentru noul single, “LIT”, Drei Ros a colaborat cu Sy Ari Da Kid, Reo Cragun si Tray Haggerty, piesa fiind produsa de 808 Mafia, cei care au produs pentru Future, Young Thug, Migos si multi altii.

“LIT” este primul single extras de pe albumul „Excuse My Accent”, material ce este programat sa fie lansat in octombrie, anul acesta.