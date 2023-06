Echipele Rōnin și Dressingz au reușit să atragă 300.000 de euro finanțare, adică peste 60% din ținta vizată, ȋn valoare de 500.000 euro, ȋn primele 2 săptămâni de la lansarea campaniei. Ȋn cea de-a doua săptămână a campaniei, membrilor comunității care sprijină misiunea Dressingz li s-au alăturat mai mulți investitori strategici, care, pe lângă contribuția financiară, ȋși propun să contribuie și cu expertiza lor la dezvoltarea afacerii Dressingz.

,,Am fondat Dressingz cu gândul de a aduce un plus de calitate ȋn garderobele iubitorilor de fashion, dar și un plus de bine pentru planetă. Dacă iubim moda, nu se poate să ignorăm impactul devastator pe care industria fashion ȋl are asupra planetei. Soluția noastră este un ecosistem circular, care are ca nucleu o platformă de tip marketplace, unde consumatorii pot vinde și cumpăra articole vestimentare premium de la branduri de renume și chiar piese de colecție, extinzând astfel ciclul de viață al hainelor de calitate”, declară Romina Tăzlăoanu, fondator și CEO Dressingz.

Misiunea Dressingz este să facă din moda sustenabilă circulară o normalitate, cu avantaje pentru planetă, consumatori, companii și ONG-uri. Ȋn același timp, să contribuie la democratizarea luxului pentru un segment de consumatori inspirați de high-fashion, cărora le lipsesc resursele financiare, însă urmăresc trendurile și prețuiesc produsele de lux.

Toate procesele derulate pe Dressingz sunt automatizate, permițând listarea, vânzarea și livrarea produselor ȋn doar câteva click-uri, de pe web sau din aplicația mobilă.

Prețurile articolelor de lux sunt reduse cu până la 90% față de prețurile de retail, astfel ca oricine să poată accesa piese premium de la designerii favoriți, într-o stare extrem de bună, verificate de experți autentificatori de la Luxury Appraisal & Authentication cu sediul în S.U.A.

Dressingz a integrat, până în prezent, 10 branduri fashion care susțin revânzarea prin intermediul voucherelor de reduceri și a derulat cu succes un proiect pilot pentru donații, după modelul „Tu vinzi, noi donăm” realizat în parteneriat cu Crucea Roșie.

Piața de pre-owned fashion se află ȋntr-o continuă creștere

Piața globală de pre-owned fashion a înregistrat creșteri constante în ultimii ani, fie că vorbim despre magazinele dedicate, de târguri vintage, boutique-uri de fashion pre-owned sau vânzări prin intermediul social media. Evaluată la peste $119 miliarde la sfârșitul anului trecut, se estimează că aceasta va crește la peste $218 miliarde, până în 2026.

Startup-ul românesc de tehnologie care vrea să extindă ciclul de viață al articolelor fashion de lux și să le facă accesibile pieței mass-market, Dressingz, derulează în această perioadă o campanie de finanțare pe platforma de crowdfunding Rōnin. Compania țintește obținerea unei finanțări totale de maximum 500.000 de euro, care să susțină accelerarea dezvoltării produselor, îmbunătățiri tehnologice, acțiuni de marketing și completarea echipei. Mai multe informații sunt disponibile în video pitch-ul Dressingz. Până în prezent, Dressingz a atras investiţii de 300.000 euro, evaluarea curentă a afacerii fiind de 3,5 milioane de euro.

,,Investiția în Dressingz este de fapt o investiție în Romina, pe care o știu de aproape 20 de ani. Este o investiție în pasiunea ei, în devotamentul și ambiția ei de a duce acest proiect, care este inovator pe piața din România, la un alt nivel”, spune Orlando Nicoară, investitor în Dressingz.

Despre Dressingz

Dressingz este un marketplace pentru moda circulară de lux, în care utilizatorii pot vinde și cumpăra haine și accesorii premium, din garderoba personală. Toate articolele de lux listate pe platformă sunt autentice, verificate de catre experții Luxury Appraisal & Authentication. Oricine își poate vinde articolele pe platformă, fără nicio taxă de listare, urmând pașii indicați pe site. Prin parteneriate cu branduri de fashion, Dressingz oferă utilizatorilor săi extra beneficii la vânzarea sau cumpărarea articolelor pre-owned ale brandurilor respective.

Mai multe informații despre platforma Dressingz pe https://www.dressingz.com/

Despre Rōnin

Rōnin este platforma de investiții care sprijină antreprenori locali și europeni să-și finanțeze ideile de afaceri indiferent de industria din care fac parte sau stadiul de dezvoltare la care se află. Echipa Rōnin selectează companii inovatoare cu potențial de scalare, conform unei grile independente de evaluare, le sprijină în creșterea nivelului de pregătire pentru investiție, derularea campaniilor de finanțare și facilitarea accesului la investitorii de retail și nu numai. Cu un prag minim unic de investiție de numai 100 de euro, oricine are oportunitatea de a investi în start-up-uri, sprijinind antreprenorii și ideile în care cred să atingă succesul.

Mai multe informații despre platforma de crowdfunding Rōnin precum și despre proiectele antreprenoriale care atrag investiții cu ajutorul Rōnin sunt disponibile pe https://weronin.com/.