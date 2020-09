Actrița Drew Barrymore (45 de ani) nu a mai avut de cinci ani un iubit. Ea spune că a decis că nu se va mai mărita niciodată, potrivit click.ro.

Drew Barrymore nu mai avut un iubit de 5 ani. Ea a declarat recent că divorțul de Will Kopelman, din 2016, i-a pus capac. Practic, ea s-a despărțit de el din 2015. De atunci nu a mai ieșit cu nici un bărbat. În 2018, Drew a renunțat la toate conturile de pe site-urile de matrimoniale și relații și îi urmează sfatul lui Jane Fonda: evită cât de mult poate bărbații. Vedeta a fost căsătorită cu Jeremy Thomas , între 1994 și 1995, cu Tom Green între 2001 și 2002, și cu Will Kopelman din 2012 până în 2016. Ea spune că nu se mai mărită fiindcă ”nu mai vrea să aibă o astfel de legătură”, notează sursa citată. Într-atât a fost de dezamăgită de legăturile pe care le-a avut cu cei trei soți. Vedeta, care are o avere de 125 de milioane de dolari, a subliniat că e convinsă că e mai ușor să treci printr-o ruptură într-o relație, decât printr-un divorț. Drew are două fete, Olive, de șapte ani, și Frankie, în vârstă de șase ani.

