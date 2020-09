Vineri noapte polițiștii secției 9 Șcheia au fost sesizați la112 că pe raza satului Liteni, com. Moara un autoturism blochează partea carosabilă iar șoferul este sub influența băuturilor alcoolice.

La fata locului s-a constatat faptul că un autoturism se afla parcat pe partea carosabila, in zona unui magazin de pe raza localitatății Liteni.

Conducătorul autoturismului a fost identificat ca fiind un bărbat de 36 de ani, din com Moara.

Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior i-au fost prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.