Prefectura Suceava informează că pe toate sectoarele de drum național din administrarea Secției de Drumuri Naționale Suceava circulația este asigurată în condiții de iarnă. Toate sectoarele de drumuri au partea carosabilă umedă, cu porțiuni izolate cu zăpadă frământată sub 1-2 cm, în special în zonele unde ninge slab, cu vânt 30-40 km/h la rafală și viscol la sol.

S-a acționat pe parcursul nopții cu 20 ATB uri și 8 Unimoguri și s-au răspândit 175 tone sare, 16 tone nisip și 3 tone clorură și se acționează în continuare cu 13 ATB uri și 6 Unimoguri.

Pe căile de circulație rutiere administrate de Secția Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc circulația este asigurată de asemenea în condiții de iarnă, fără probleme deosebite. Carosabilul este umed cu porțiuni de zăpadă frământată 0-1 cm pe DN 17 Câmpulung Moldovenesc – Frasin, pe DN 17 A în Pasul Palma și pe DN 18 Cârlibaba – Șesuri.

Pe parcursul acestei zile s-a acționat pe toate sectoarele de drum național din administrare cu 31 utilaje dotate cu lamă și răspânditor și s-au consumat 210 tone sare și 49 tone nisip.

Situația este monitorizată permanent, se intervine în funcție de starea vremii și condițiile de trafic.

