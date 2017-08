Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a început lucrările de modernizare a Drumului European E85, de la Suceava la Fălticeni, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cel care în ultima vreme a făcut mai multe solicitări către CNAIR. ”Astăzi mă bucur să văd că au început lucrările de modernizare şi reabilitare pe porțiunea de la Suceava spre Fălticeni. După ce am solicitat și realizarea racordurilor cu centura ocolitoare, la ieșirea din Suceava, reprezentanții CNAIR mi-au transmis că aceste lucrări se vor realiza la toamnă, când speră că vor începe lucrările pe porțiunea din ruta ocolitoare care mai trebuie realizată pentru a se finaliza această importantă investiție. Siret – Suceava – Roman este un tronson de drum extrem de solicitat, cu atât mai mult în ultima perioadă, ca urmare a liberalizării regimului vizelor pentru vecinii noștri, ucrainenii. De altfel modernizarea acestui tronson de drum este inclusă și în propunerile noastre privind proiectele pe Centenar”, a declarat Flutur care a inspectat miercuri șantierul de pe E85.

S-a reabilitat drumul Fetești – Grigorești, spre Siminicea

Flutur a mai anunțat că instituția pe care o conduce a finalizat lucrările de reabilitare a drumului Fetești-Grigorești, spre Siminicea. ”Pe lângă confortul locuitorilor din zonă și siguranța participanților la trafic, odată cu modernizarea acestui drum se îmbunătățește foarte mult și legătura între localitățile de pe Valea Siretului”, a precizat șeful administrației județene. El a mai spus că joi se va desfășura o acțiune de ecologizare pe DN 29A în zona Pădurii Adâncata. ”Este o mizerie de nedescris pe tronsonul Drumului Național 29A în zona Pădurii Adâncata. Am convenit împreună cu primarul Viorel Cucu să organizăm mâine o acțiune de curățenie în zonă”, a mai spus Flutur.