Drumul județean 175A din Cîmpulung Moldovenesc spre Rarău prin Izvorul Alb va fi inaugurat la mijlocul lunii viitoare. Anunțul a fost făcut, prin telefon, la Radio Top, de primarul Mihăiță Negură, după ce săptămîna trecută a fost la fața locului cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Primarul a afirmat: „Proiectul de reabilitare și modernizare a drumului istoric al masivului Rarău prin Izvorul Alb reprezintă o investiție mult așteptată. Constructorii sînt în grafic și pe 15 august domnul președinte Flutur vrea ca proiectul să fie gata. E un drum important care se unește cu cel care vine pe Pojorîta, Transrarău, și cu cel care duce spre Valea Bistriței, prin Chiril. Este o investiție foarte frumoasă. Traseul arată extraordinar de pitoresc și e foarte atractiv”. Drumul are 7,6 kilometri și ajunge la Cabana de pe Rarău.

