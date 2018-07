Circulația rutieră pe drumul județean 177 A Frasin – Broșteni, prin Holda este blocată începând de astăzi în urma unei masive de alunecări de teren. O cantitate mare de pământ și pietre a alunecat azi dimineață de pe un versant, acoperind pe câtva sute de metri drumul județean, în dreptul kilometrului 41+600 dinspre Frasin spre Broșteni.

Porțiunea de drum afectată se află la coborârea din Holda spre orașul Broșteni. Autoritățile din orașul Broșteni au precizat că alunecarea s-a produs în jurul orei 9:00, pietrele acoperind doar un sens de mers. La fața locului fiind trimis un utilaj care a degajat carosabilul de pietre, însă la scurt timp a avut loc o altă alunecare de teren, care a acoperit în totalitate drumul. Reprezentanții Secției de Drumuri Județene Suceava au anunțat că la fața locului au fost trimise mai multe utilaje, însă intervenția este periculoasă în condițiile în care există riscul producerii unor noi alunecări de teren.