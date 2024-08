„Drumul Libertății” este proiectul care marchează o premieră pentru muzica românească, fiind primul turneu desfășurat pe 6 continente, un traseu în jurul lumii ce va dura mai puțin de 30 de zile. Realizat de doi dintre cei mai efervescenți muzicieni români, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, acest tur de forță va cuprinde concerte la Bruxelles, Pretoria, Cebu, Auckland, New York și Lima, între 7 septembrie și 1 octombrie 2024. Evenimentul are scopul de a promova moștenirea culturală românească pe scena internațională prin interpretarea lucrărilor unor renumiți compozitori români sau apropiați de muzica românească, de la George Enescu și Béla Bartók la Dinu Lipatti și Dan Dediu.

„Drumul Libertății” este o explorare simbolică a libertății prin artă, reprezentând un omagiu adus împlinirii a 35 de ani de la Revoluția Română. Turneul reflectă angajamentul celor doi artiști de a purta către publicul de pretutindeni un mesaj de unitate, pace și respect pentru diversitatea culturală, într-o lume brăzdată de conflicte. Influențele culturale germane, maghiare, aromâne, italiene sau evreiești ale celor zece compozitori aleși pentru repertoriul proiectului reflectă deplin aceste valori prin includerea lor în mozaicul moștenirii culturale românești, fiecare lucrare dovedind că muzica poate crea legături istorice între culturi și națiuni.

“Am vrut să realizăm un proiect care să pună laolaltă mai multe dintre pasiunile noastre comune: muzica românească, dorința de a călători cât mai departe, de a explora teritorii muzicale noi și bucuria unui ritm de lucru intens. Alături de Ștefan Doniga am experimentat deja anul trecut ce înseamnă să faci efectiv un tur muzical al lumii, și, pentru că atunci am poposit doar pe 4 continente, am promis că vom merge și mai departe. Ei bine, anul acesta vom face din nou înconjurul Pământului într-o singură călătorie, iar acesta va fi doar începutul pentru o încercare cu mult mai îndrăzneață, despre care vom vorbi în lunile viitoare. Așadar, nu doar sportul românesc face încercări curajoase anul acesta la Jocurile Olimpice, dar și muzicienii români. Privim Drumul Libertății ca pe o olimpiadă a muzicii, de la care vrem să revenim acasă cu un record propriu!” – Diana Jipa, violonistă.

Itinerarul turneului este următorul:

– Europa – Bruxelles / Belgia – 7 septembrie 2024

– Africa – Pretoria / Africa de Sud – 12 septembrie 2024

– Asia – Cebu / Filipine – 17 sept 2024

– Oceania – Auckland / Noua Zeelandă – 21 septembrie 2024

– America de Nord – New York / S.U.A. – 29 septembrie 2024

– America de Sud – Lima / Peru – 1 octombrie 2024

Organizat de Asociația Culturală INNOVARTE și finanțat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir, acest proiect unic prin cuprinderea sa universală este o dovadă a curajului și dedicării celor doi muzicieni, a dorinței lor de a ilustra, prin exemplul muzicii românești, felul în care culturile se pot îmbogăți reciproc pentru a da naștere unor valori ce aparțin, în cele din urmă, întregii umanități.

Repertoriul recitalurilor va cuprinde:

1. George Enescu – Tarantella pentru vioară și pian; 2. Anton Pann/Ioan Dobrinescu – „Cântând cu Anton Pann”; 3. Walter Mihail Klepper – Sonatina pentru vioară și pian în Re Major; 4. Alfonso Castaldi – Elegie (aranjament pentru vioară și pian – Diana Jipa/Ștefan Doniga); 5. Myriam Marbé – Humoresca (aranjament pentru vioară și pian – Diana Jipa/Ștefan Doniga); 6. Adrian Iorgulescu – „4 Inscripții sonore” pentru pian solo; 7. Roman Vlad – „Drumul libertății” pentru vioară solo – primă audiție absolută (comandă pentru prezentul turneu); 8. Dinu Lipatti – Tema cu variațiuni din Sonatina pentru vioară și pian op. 1; 9. Béla Bartók – Șase dansuri populare românești (versiunea pentru vioară și pian de Zoltán Székely); 10. Dan Dediu – „Dragon” pentru vioară și pian din suita „Un bestiar mitologic” op. 133.

Pentru a trăi alături de muzicieni aventura „Drumul Libertății” pe cele 6 continente, urmăriți pagina de Facebook a turneului: https://www.facebook.com/Drumullibertatii/.

Parteneri: Europa Nova, Ambasada României în Republica Africa de Sud, Ambasada României în Republica Filipine, be Residences, Doina – Asociația Românilor din Auckland, Societatea Română Creștină „Dorul”, Biserica Ortodoxă Sfântul Andrei din New York, Ambasada României în Republica Peru, Bolivia și Ecuador, Universidad Nacional de Música Perú.

Parteneri media: Bookhub, Ediția de dimineață, Gândul Media Network, munteanurecomanda.ro, Radar de Media, Radio România Cultural, Radio România Muzical, #FEMEiA, SPOT MEDIA, Zile și nopți.

Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.

Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.