Mitingului aviatic Suceava Air Show va avea loc sâmbătă, 26 august, pe Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare din orașul Salcea, între orele 15:00 și 20:30. Organizatorii au anunțat deja programul detaliat pe ore al evenimentului, în premieră, la ediția de anul acesta a Suceava Air Show, spectatorii vor asista la demonstrații cu două avioane militare IAR 99 Șoim și două elicoptere de luptă IAR 330 Puma Șoca. Accesul publicului pe aeroport se va face începând cu ora 13:30. Spectacolul va fi deschis de prezentarea drapelului național de către președintele Bucovina Fly Club, Daniel Mitric, acesta urmând să piloteze o aeronavă Zlin Savage, după care spectatorii îi vor putea vedea pe parașutiștii Aeroclubului României care vor coborî având la ei drapelul României. Și anul acesta, la mitingul aviatic de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” va participa multiplul campion Jurgis Kayris, dar și acrobații aeriene cu avioane, elicoptere și planoare. Ultima evoluție a spectacolului aviatic va începe la ora 20:15, cu o acrobație aeriană susținută de Jurgis Kayris și Iacării Acrobați, completată de un spectacol pirotehnic.



Cei care vor dori să participe la demonstrațiile aeriene vor avea la dispoziție pentru a ajunge la eveniment mai multe drumuri suplimentare de acces către aeroport, dar și transport cu autobuze ale TPL. Pe lângă accesul pe DN 29 Suceava – Botoșani, pentru a se ajunge la aeroport cu autoturismele a fost amenajat fostul drum dinspre Dumbrăveni. Astfel, dinspre Botoșani se va putea ajunge la aeroport pe un drum care pornește de la intrarea în orașul Salcea, imediat după cimitir, și care duce către capătul sudic al pistei de aterizare. Un alt drum de acces a fost amenajat dinspre Zvoriștea – Hânțești – Siminicea, mașinile ajungând în spatele aeroclubului, iar apoi prin capătul sudic al pistei de aterizare către parcările special amenajate. Organizatorii au precizat că toate drumurile de acces noi au fost semnalizate corespunzător, astfel încât accesul publicului să fie cât mai facil.



În același timp, cei care vor dori să plece din Suceava către aeroport vor avea la dispoziție și autobuze ale TPL. Acestea vor începe să circule către aeroport începând cu ora 13:00, din 30 în 30 de minute, cu plecare din stația din centrul Sucevei. Conducerea TPL a anunțat că prețul unui bilet va fi de 2 lei pentru o călătorie, iar pentru aceste curse speciale către aeroport nu abonamentele nu vor putea fi folosite. Autobuzele vor circula din centrul Suceava către aeroport doar cu o singură oprire, în stația Orizont din Burdujeni.



Organizatorii mitingului aviatic au mai precizat că pentru publicul va avea într-un spațiu delimitat pe platforma de îmbarcare a aeroportului, dar și pe un teren aflat după noul turn de control, către spre capătul sudic al pistei. Pentru mașini vor putea fi folosite două parcări, cea de la Centrul Economic Bucovina, din apropierea aeroportului, precum și o parcare cu circa 500 de locuri amenajată în apropierea zonei destinate publicului, în spatele noului turn de control, tot spre sudul pistei de aterizare.

Organizatorii au făcut apel la cei care vor veni cu mașinile să nu le mai parcheze pe drumul de acces către aeroport, ci în parcările special amenajate pentru acest eveniment, în total fiind disponibile circa 1.000 de locuri.