Direcţia de Sănătate Publică Suceava a comunicat că, pe 21 septembrie, va celebra, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer, în parteneriat cu furnizorii de servicii medicale și cu unitățile administrativ teritoriale cu asistență medicală comunitară. Potrivit DSP, campania se va derula sub sloganul „Să nu-i uităm pe cei care uită”, iar tema este „Înțelegerea și conștientizarea bolii Alzheimer”. Campania din acest an are ca scop inclusiv informarea și conștientizarea aparținătorilor și îngrijitorilor pacienților cu Alzheimer asupra posibilităților de diagnosticare și tratament, precum și cu privire la realizarea deplină a drepturilor persoanelor diagnosticate cu această boală. Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență.