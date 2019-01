Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat că, pînă pe 28 ianuarie, se vor derula o serie de acțiuni, pentru a marca Săptămîna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin. Printre altele, la Rădăuți va avea loc o conferință cu tema „Cancerul de col uterin-amenințare severă reductibilă prin vaccinare și screening”, iar la sediul DSP se va desfășura un atelier de lucru cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari. De asemenea, în spitalele din județ vor fi organizate standuri tematice de informare, educare, comunicare-IEC, în timp ce în spațiile de așteptare din unitățile spitalicești, dar și la cabinetele medicilor de familie, cabinetele de Obstetrică-Ginecologie și saloanele de înfrumusețare vor fi puse la dispoziție materiale IEC. Astfel de materiale le vor fi distribuite și asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari. Potrivit DSP, cancerul de col uterin reprezintă principala cauză de mortalitate la femeile de vîrstă activă, 15-45 de ani. În Uniunea Europeană, România se află într-o situație nefavorabilă în privința incidenței, 32,8 cazuri noi la suta de mii de femei, precum și a mortalității prin cancer de col uterin, 10,9 decese la suta de mii. Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare și testare periodică.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating