Într-o intervenție telefonică la radio Top, directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, doctorul Dinu Sădean, a spus că totul este în regulă la Spitalul Județean. Afirmația vine după ce la finalul săptămânii trecute, prezent la Suceava, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, le-a spus pacienților non-COVID că se pot adresa cu încredere Spitalului Județean Suceava, care s-a transformat mult în bine după criza pe care are traversat-o la începutul epidemiei. Sădean a mai declarat la Radio Top că în timpul videoconferinței de ieri cu directorii DSP-urilor, la care au participat premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, s-a insistat asupra faptului că spitalele non-COVID trebuie să interneze urgențele medico-chirurgicale și pacienții cronici. Dinu Sădean a spus că în cadrul aceleiași videoconferințe s-a stabilit că DSP-urile trebuie să-și completeze echipele acolo unde este cazul, în contextul în care e și mai mult de lucru după apariția Legii izolării și carantinării. Dinu Sădean a mai adăugat că trebuie să „mărim forța de reacție prin personal detașat de la alte direcții de sănătate publică județene, să ne ajutăm între noi”. Suceava solicită încă un medic epidemiolog, pentru a ajunge la patru, după cum a spus la Radio Top Dinu Sădean: „Am solicitat, deocamdată, un medic specialist sau un medic primar epidemiolog, având în vedere că am putut încadra în condițiile stării de urgență și stării de alertă încă două asistente medicale, cam de o săptămână, și doi statisticieni. Sperăm ca cel târziu de la 1 august să vină și acel medic pe care l-am solicitat. Este multă treabă, având în vedere că și noua lege, cum am spus, a intrat în vigoare și sper să facem față prin aceste resurse umane suplimentare pe care le-am cerut. Mai am încă un medic primar și un medic specialist și, de asemenea, un medic rezident epidemiolog”.