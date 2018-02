Editura Polirom va invită marţi, 27 februarie, ora 18.00, la Librăria „Orest Tafrali” (Univ. „Al.I. Cuza, Corp A), la lansarea volumului Spitalul în mişcare. Schimbări organizaţionale şi condiţii de muncă, de Mihai Dinu Gheorghiu şi Frédéric Moatty, publicat în colecţia „Collegium. Sociologie. Antropologie” a editurii, şi a numărului 40 a revistei Psihologia Socială, editată de Univ. „Al.I. Cuza” din Iaşi.

Participă: Mihai Dinu Gheorghiu, Ştefan Boncu, Doru Botezat, Vasile Cepoi, Adrian Netedu

Spitalul în mişcare. Schimbări organizaţionale şi condiţii de muncă, de Mihai Dinu Gheorghiu şi Frédéric Moatty, traducere de Carmen Pădurariu, prefaţă de Vasile Cepoi

Spitalul a făcut recent în Franţa obiectul unor reforme succesive vizînd aspecte economice, organizaţionale şi profesionale, cu scopul declarat de a controla cheltuielile şi de a le adapta la evoluţia cererii de îngrijiri medicale în contextul îmbătrînirii populaţiei. După unii specialişti, aceste reforme introduc legile pieţei în domeniul sănătăţii, spitalul „îmbolnăvindu-se de rentabilitate”. După alţii, întrucît acoperirea cheltuielilor pentru sănătate devine tot mai problematică, menţinerea accesului la îngrijiri şi lupta contra inegalităţilor necesită creşterea eficienţei spitalului. Volumul prezintă controversele legate de gestionarea spitalului în condiţiile actuale şi ridică problema costului reformelor asupra personalului în lipsa căruia sistemul de sănătate nu ar putea funcţiona. Bazîndu-se pe studii statistice şi pe propriile anchete în care au intervievat o mare diversitate de membri ai personalului spitalicesc, autorii oferă propria viziune asupra acestor reforme şi a viitorului spitalului.

„Ne aflăm în faţa unei «cărţi de învăţătură» pentru toţi cei interesaţi de modernizarea şi eficientizarea asistenţei medicale spitaliceşti, oferind o analiză critică a evoluţiei instituţionale a spitalului, cea mai importantă componentă a asistenţei medicale din orice sistem sanitar, atît prin complexitatea şi nivelul ştiinţific şi tehnic, cît şi prin consumul de resurse. Cititorul avizat va descoperi unghiuri de vedere care pun în lumină mecanismele de fineţe ale relaţiilor interumane ce guvernează specificul vieţii unei organizaţii atît de complexe cum este spitalul.” (Vasile Cepoi)

Din cuprins:

Puterea simbolică a instituţiei spitaliceşti • Problematică, metode şi terenuri de cercetare • Viziuni contrastante ale directorilor de spitale asupra schimbărilor • Noua guvernanţă şi organizarea pe poli de activitate • T2A: o inovaţie şi punerea ei în aplicare • Munca în spital • Cum să faci echipă în spital • Locurile de muncă: un personal în mişcare • Profesii şi raporturi profesionale • Condiţiile de muncă în faţa schimbărilor

Mihai Dinu Gheorghiu este profesor universitar doctor şi predă la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social‑Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cercetător la Centre d’études de l’emploi (CEE, CNRS), apoi la Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET). Face parte din comitetul de redacţie al unor importante publicaţii de specialitate şi este membru al mai multor asociaţii profesionale internaţionale. A efectuat cercetări în domeniul sociologiei elitelor, a intelectualilor, a educaţiei şi a culturii, precum şi în sociologia muncii, în Franţa, Germania şi România. A publicat, printre altele: Les métamorphoses de l’agit‑prop (2 vol., Presses Universitaires du Septentrion, 1998), Analiză şi intervenţie în ştiinţa socială (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005), Littératures et pouvoir symbolique (în colab. cu Lucia Dragomir, Editura Paralela 45, Editions de la MSH, 2005), Intelectualii în cîmpul puterii (Editura Polirom, 2007), Education et frontières sociales (coord., în colab. cu Monique de Saint Martin, Michalon, 2010; trad. rom.: Educaţie şi frontiere sociale, Editura Polirom, 2011), La mobilité des élites: réconversion et circulation internationale (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012).

Frédéric Moatty este sociolog al muncii şi statistician, cercetător la CNRS, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), LISE, Centre d’études de l’emploi et du travail. Lucrări în domeniul sociologiei muncii şi organizaţiilor, al sociologiei tehnicilor şi inovaţiei şi al sociologiei ocupaţiilor. Dintre principalele lucrări publicate: L’hôpital en mouvement. Changements organisationnels et conditions de travail (în colab. cu Mihai Dinu Gheorghiu, Editions Liaisons, 2013), L’innovation dans le travail (coord., în colab. cu Jean‑Pierre Durand şi Guillaume Tiffon, Octarčs Editions, 2014).

Psihologia Socială, Nr. 40 (II)/2017, editată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, redactor-şef Mihai Dinu Gheorghiu

O revistă deja cunoscută studenţilor şi specialiştilor în domeniu, preocupată de aducerea la zi a cercetărilor şi cunoştinţelor de psihologie socială, în vederea formării unei perspective asupra realităţilor contemporane. Ea se adresează atît comunităţii ştiinţifice de psihologie socială, cît şi publicului cultivat, abordînd teme precum antropologia socială, comunicarea socială, psihologia maselor, psihologia socială aplicată sau cogniţia socială.

Din cuprins:

Nostalgie, mélancolie, mémoire • Psihologia socială în dialog – interviu cu profesorul Nicolas Tertulian • La nostalgie à l’Est et au Sud • Svetlana Dimitrova: De quoi la „nostalgie” est-elle le nom? Discours d’Africains formés dans les „pays de l’Est” • Nora Greani: Politiques culturelles en République Populaire du Congo: un paradis perdu? • Lucette Labache: Le retour a Moscou de Johan Paye • Tatiana Smirnova: La nostalgie des anciens étudiants en URSS du Niger et du Mali • Justiția socială • Propaganda • Septimiu Chelcea, Edward Louis Bernays – părintele psihosociologiei propagandei • O carte în dezbatere: Nicolas Tertulian, Pourquoi Lukacs? • Jurnal de teren • Recenzii