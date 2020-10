Miercuri seară în timp ce conducea autoturismul pe D.C. 32 pe raza comunei Vatra Moldoviței, un localnic de 20 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers intrând în coliziune cu gardul împrejmuitor al curții unui imobil, după care, autoturismul a fost proiectat într-un autoturism parcat în faţa imobilului.

În urma impactului conducătorul a fost rănit, fiind transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, ce va fi soluţionat procedural.

