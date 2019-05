Iulius Mall Suceava continuă seria evenimentelor speciale oferite publicului larg. În acest week-end, melomanii au prilejul de a petrece o seară pe ritmuri clasice și în compania îndrăgitei interprete Paula Seling. În plus, timpul petrecut la mall poate fi completat cu o vizită printre standurile cu piese de colecție, în timp ce copiii primesc o nouă invitație la atelierele de creație.

Sfârșitul de săptămână stă sub semnul muzicii la Iulius Mall Suceava. După ce au petrecut sărbătorile în familie, bucovinenii sunt așteptați și la un „Concert Pascal”. Este invitația specială pe care îndrăgita destinație de shopping și relaxare o lansează clienților săi, duminică, 5 mai 2019. De la ora 19.00, muzica va face din nou spectacol la etajul mall-ului, sub forma unui concert susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat Botoșani. Invitată specială este interpreta Paula Seling, una dintre vocile simbol ale peisajului muzical românesc. Ritmurile vor prinde viață prin interpretarea virtuoasă a instrumentiștilor din orchestra Filarmonicii de Stat Botoșani, sub bagheta dirijorului Iulian Rusu. Evenimentul muzical oferit de Iulius Mall aduce în atenția publicului partituri celebre, dar și prilejul de a o asculta live pe cântăreața Paula Seling, interpretând melodiile proprii atât de iubite, printre care „Ploaie în luna lui Marte”, „Trurli” și „Timpul”.

Fiecare zi din acest week-end aduce evenimente atractive. De vineri până duminică inclusiv, parterul Iulius Mall Suceava primește din nou colecționarii din toate zonele țării, participanți la Târgul de Antichități. Pasionații vor descoperi nenumărate piese a căror frumusețe s-a amplificat în timp: piese de mic mobilier, numismatică, filatelie, argintărie, porțelanuri, bijuterii, viniluri, decorațiuni și alte obiecte cu patina timpului.

Cei mici se vor putea bucura din plin de ultimele zile de vacanță, la Iulius Mall. Pe lângă spațiile de joacă, sâmbătă, de la orele 14.00 și 15.00, sunt așteptați la atelierele de creație, susținute de Creativ & Deco. De această dată vor realiza un ceas pictat, care să le arate ora exactă pentru a pleca la școală. Toate materialele necesare sunt oferite de Iulius Mall, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.