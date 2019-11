„Încă din primăvara acestui an cunoșteam cu toții deciziile administrației Trump de a taxa suplimentar importurile din China, desigur acesta este un război comercial în care noi nu putem interveni.

Iar daca o firma din Europa sau de pe un alt continent, își îndreaptă atenția către industria de mobilă românească nu mă surprinde deloc, nu este prima si vor mai veni si altii, avem lemn de calitate, oameni priceputi. România are experienta si tradiție de invidiat la nivel mondial, insa, autoritatile noastre nu prea remarca aceast lucru.

În trecut, industria mobilei din Romania era apreciată la adevărata valoare, astazi clasa politica ne-a uitat…. am ramas buni la taxe si impozite generate de valoarea adugata mare, suntem a doua industrie dupa IT, dar cu toate astea nu am primit facilitati de dezvoltare din partea guvernelor post decembriste, chiar dacă toți observă că avem contribuție majoră la echilibrarea pozitivă a balantei de import-export a Romaniei.

Un metru cub de material lemnos se poate exporta la 100-150 euro brut sau il poti transforma prin productie in mobila intre 4000-6000 euro, unde manopera poate depasi chiar peste jumatate din valoare. Am un exemplu ca si tara, Polonia care a acordat sprijin producatorilor de mobila in accesarea fondurilor europene pentru realizarea de investitii, rezultandu-le cresterea volumului de mobila exportat si prezenta in pietele de mobila, inclusiv America.

În calitate de vicepreședinte APMR (Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România), una din cele mai puternice asociații profesionale la nivel național, aș dori să transmit că avem datoria să ducem greul de azi, cu gandul la un viitor mai bun și să ne cerem drepturile aferente din partea guvernantilor, prin a reduce taxarea excesiva a fortei de munca, reducerea pretului si punerea cu prioritate la dispozitia producatorilor in cantitatile necesare a lemnului de lucru, sprijinirea antreprenorilor autohtoni in consultanta pentru accesarea de finantari din fonduri europene sau nationale, reintroducerea scolilor de meserii, alocarea de fonduri pentru cercetare si dezvoltare in industria mobilei, participarea in continuare prin brandul de tara la targurile internationale de profil.

Toate aceste masuri vor duce la beneficii suplimentare pe termen mediu si lung Romaniei, cu exporturi mari in piata mondiala, inclusiv in America lui Trump!”, a declarat Dumitru Blaga, Vicepreşedinte APMR, Director General SIMEX.