Primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron, și-a depus candidatura pentru un nou mandat iar de față a fost prezent și unul dintre cei mai respectați militari în retragere din județul Suceava, Dumitru Davidel, cetățean de onoare al comunei. El i-a făcut o urare mai aparte primarului Fron. ”Domnule primar, am dorit sa fiu prezent la aceasta frumoasa lansare de candidati PSD, pentru alegerele locale si europarlamentare, in calitate de fiu al satului Sasca Mică, si perioada de 25 de ani ,de când am realizat multe proiecte impreuna cu dumneavoastră pentru cinstirea memoriei eroilor neamului din Comuna Cornu Luncii. Va doresc succes in alegeri pentru un nou mandat ,iar procentajul de votanti sa fie egal cu virsta mea ” 87 %,,”, a transmis Davidel. Dumitru Davidel a fost cel care a întemeiat și a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Suceava. El s-a implicat direct în reabilitarea și construcția mai multor monumente ale eroilor, cum ar fi cele din satul Sasca Mică sau monumentul eroului Ioan Grosaru din Păiseni.