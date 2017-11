Vicepreşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Coreea, deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a participat marți, 31 octombrie 2017, la Palatul Parlamentului, la o întâlnire oficială cu Excelența Sa Kim Eun-Joong, Ambasadorul Republicii Coreea în România. La întâlnire au participat și senatorul Nicolae Avram și deputatul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, în timp ce din delegaţia coreeană a făcut parte şi Prim Secretarul și Consulul Republicii Coreea în România, Seo Eunyoung.

„Cu această ocazie am transmis recunoștința părţii române pentru nivelul ridicat al relaţiilor dintre cele două ţări si am apreciat relaţia bilaterală ca fiind una solidă, construită de-a lungul a 27 de ani .

La rândul său, E.S. Dl. KIM Eun-Joong a asigurat partea română de dorinţa ţării sale de a strânge cât mai mult relaţiile bilaterale în toate domeniile: politic, economic, cultural, social, în baza Parteneriatului Strategic încheiat între România şi Republica Coreea în anul 2008. Totodată, a reiterat profunda îngrijorare față de continuarea acțiunilor provocatoare ale autorităților nord-coreene, care reprezintă încălcări grave ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și conduc la creșterea la un nivel fără precedent în ultimii ani a tensiunilor din Peninsula Coreeană.

În acest context, mi-am exprimat solidaritatea cu Republica Coreea, singura ţară din Asia cu care România a încheiat un parteneriat strategic”, a declarat Dumitru Mihalescul.

El a adăugat că în privința politicii internaţionale, ambele părţi au căzut de acord asupra necesităţii colaborării intense între toate ţările. „Schimbul de vizite la nivel parlamentar este un mijloc eficient de promovare a cooperării în domenii de interes comun şi poate fi eficientizat, pentru a contribui semnificativ la consolidarea diplomaţiei parlamentare si la o mai bună cunoaştere reciprocă a valorilor culturale proprii”, a spus deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul a precizat că i-a adresat ambasadorului Republicii Coreea în România invitaţia de a efectua o vizită în Bucovina.

