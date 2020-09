Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, îi îndeamnă pe cetățeni să meargă în data de 27 septembrie la vot și să aleagă pentru localitatea și pentru județul lor oameni harnici, onești, care i-au convins prin proiectele de dezvoltare pe care vor să le pună în practică. „Alegerile locale sunt cu siguranță cele mai importante alegeri pentru schimbarea lucrurilor de lângă noi, din comunitatea în care trăim. O dată la 4 ani, fiecare are posibilitatea de a evalua activitatea primarului, a consiliului local sau a conducerii județului. Acolo unde aleșii locali și-au făcut datoria, oamenii vor continua să meargă mai departe cu aceștia. În schimb, în localitățile în care de 30 de ani nu s-a schimbat mai nimic în bine, oamenii ar trebui să vină la vot și să-i sancționeze dur pe acei aleși locali. Județul Suceava a înflorit în numai patru ani, pentru că la conducerea Consiliului Județean a venit Gheorghe Flutur. Puțină lume știe că în spatele tuturor realizărilor sale stă o muncă imensă. Flutur a muncit fără oprire ca să recupereze pentru suceveni timpul pierdut sub conducerile PSD și ca să demonstreze sucevenilor că și la noi se poate, nu numai la Cluj, Oradea sau Alba Iulia. Nu cred că cineva are vreo dilemă în cabina de vot atunci când se gândește că Flutur a modernizat aproape toate drumurile județene, a pus aeroportul județean pe harta transportului aerian din Europa, a reclădit sistemul de sănătate și a demarat în Suceava cel mai mare proiect de conectare a locuințelor la gaze”, a spus Dumitru Mihalescul într-o declarație politică.

El a adăugat că la fel de harnic s-a demonstrat și Ion Lungu la primăria municipiului Suceava, precum și ceilalți primari liberali din județ. „Ca sucevean, este greu să nu vezi cât de mult au muncit și cât de multe au realizat acești gospodari în localitățile lor, chiar și cu bani puțini”, a subliniat deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul a adăugat că din păcate, tot în județul Suceava există administrații locale conduse de primari PSD, care dețin aceste funcții și de peste 12 ani, iar acele localități continuă să fie marcate de lipsuri și subdezvoltare, respectiv școli slab pregătite, gospodării fără utilități, infrastructură locală neglijată.

„Unii dintre ei se trezesc numai în prag de campanie electorală și fac ceva amenajări de mântuială, crezând că așa îi mai înșală încă o dată pe alegători. Acești primari PSD ar trebui să meargă să-și caute altă ocupație din 28 septembrie și să fie înlocuiți cu oameni care vor să dezvolte localitățile. Primarii PSD nu au reușit să schimbe viața oamenilor în bine nici în 2-3 mandate, în vreme ce primarii liberali au făcut minuni în comunitățile lor în numai 4 ani. De aceea, îmi doresc cu putere ca la alegerile locale din 27 septembrie cetățenii să vină în număr cât mai mare la vot. Guvernul a luat cele mai bune măsuri de protecție sanitară, astfel încât să se evite orice risc, iar oamenii să voteze în maximă siguranță. De aceea, cred că este esențial ca sucevenii să decidă ca, din 28 septembrie, destinele comunităților lor să fie conduse de liberali harnici și onești, care propun proiecte de dezvoltare realiste și bine fundamentate”, a precizat Dumitru Mihalescul. El a făcut referire și la Rădăuți, spunând că își dorește schimbarea conducerii acestui municipiu. „Pentru Rădăuți, pentru orașul meu, îmi doresc cel mai mult schimbarea actualei administrații ineficiente și cred cu toată forța că tânărul Bogdan Loghin poate să facă din Municipiul Rădăuți ceea ce a făcut Emil Boc din Cluj Napoca, Ilie Bolojan din Oradea sau Mircea Hava din Alba Iulia. Am convingerea că numai un primar PNL poate aduce dezvoltarea la Rădăuți”, a încheiat Dumitru Mihalescul.