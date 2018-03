Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, atrage atenția că la o conferință la care au fost prezenți mai mulți elevi au fost susținute, în prezența acestora, orientările sexuale de tip homosexual și au fost promovate și încurajate practicile ,,transgender”. Dumitru Mihalescul i-a transmis o interpelare ministrului educației, Valentin Popa, cu tema ”Amenințarea integrității morale și psihice a elevilor României de către organizații străine ce promovează minorități sexuale”, în care îi prezintă acestuia ceea ce s-a întâmplat la respectiva conferință, care a avut loc în județul Vrancea.

„Traversăm una dintre cele mai tumultoase perioade ale învățământului românesc, când, din păcate, din ordinul predecesorului dumneavoastră, au fost organizate probe ale examenului de Bacalaureat în afara cadrului legal, s-a creat un haos generalizat cu lipsa manualelor, iar în acest cadru bulversat pentru toate părțile implicate, învățământul românesc suferă de o lipsă acută de coerență, acum asistăm stupefiați la acțiunile periculoase și în opoziție cu prevederile constituționale pe care le fac organizațiile susținătoare ale minorităților sexuale”, a declarat Dumitru Mihalescul. El a atras atenția că „sub umbrela” unor teme sociale de mare interes, care ar fi trebuit să educe elevii în raport cu unul dintre cele mai îngrijorătoare fenomene din țara noastră, respectiv violența domestică, încălcând în totalitate art. 29 alin.6 din Constituția României: ,, Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine’’ și prevederile art. 487 din Codul Civil: ,,Părinții au dreptul și îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică a copiilor, potrivit propriilor convingeri’’, elevii din municipiul Focșani au fost aduși de cadre didactice în data de 24 februarie 2018, la conferința ,,Women Talk’’. Dumitru Mihalescul a arătat că această conferință a fost organizată în baza unui protocol încheiat între Ambasada SUA și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, prilej cu care, în realitate, au fost susținute orientările sexuale de tip homosexual, au fost promovate și încurajate practicile ,,transgender’’.

Deputatul PNL de Suceava i-a explicat ministrului Valentin Popa că în cadrul acestui eveniment, o persoană ,,transgender” le-a vorbit elevilor despre cum ,,identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina în orice fel posibil’’, despre „cum el/ea se identifică acum ,,ca un bărbat trans/hetero, sacro, romantic și pam-sexual, nu mă întrebați ce înseamnă, vreau să vă faceți voi exercițiile’’, etc.

„Elevii noștri asistă, duși de cadrele didactice la clipuri ce promovează scene sexuale explicite, între persoane de același sex. Elevii noștri nu au acordul părinților pentru a participa la astfel de evenimente și semnează în locul lor. Elevii noștri nu învață despre combaterea violenței domestice, ci despre combaterea discriminării împotriva stereotipurilor de gen și persoanelor aflate în curs de tranziție de la un sex la altul. Domnule Ministru, avem art.29 din Constituție, avem legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, avem un singur principiu religios adoptat și promovat de toate cultele religioase acceptate în România și care sunt organizate și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare: familia este formată din bărbat și femeie, așa cum ne învață Sfânta Biblie”, a declarat Dumitru Mihalescul. El i-a mai spus ministrului educației că în momentul de față există un proiect legislativ ce prevede întocmai formularea corectă și exactă a familiei în Constituție, proiect susținut de români dar care este blocat în Parlament. „În tot acest timp, elevilor noștri li se induce ideea adoptării unui comportament homosexual/transgender. Consider că le este pusă în pericol integritatea morală, consider că le sunt amenințate valorile creștine și consider că baza societății, familia tradițională, se clatină din lipsa noastră de reacție și din prea multe compromisuri. În această situație, domnule ministru, vă rog să clarificați în baza cărui cadru legal au participat elevii din Focșani la respectivul eveniment, cum au fost selectați elevii din grupul țintă și dacă au fost luate măsuri în urma acestui eveniment. De asemenea, cum argumentați faptul că sub paravanul unui protocol încheiat între Ambasada SUA și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a fost permisă organizarea acestei conferințe și care este viziunea dumneavoastră asupra învățământului românesc și ce veți face concret asupra acestui caz?”, au fost întrebările deputatului Dumitru Mihalescul pentru ministrul Valentin Popa. Nu în ultimul rând, deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului educației să-i spună dacă va mai tolera pe viitor astfel de situații.