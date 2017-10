Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a declarat că bunăstarea promisă de PSD românilor înseamnă în realitate „buzunarul plin, dar sacoșa mai goală”. Dumitru Mihalescul a spus că de la 1 octombrie 2017, Guvernul Tudose a început să pună în practică adevăratul program de guvernare PSD-ALDE, care înseamnă rate la bănci mai mari de la o zi la alta, având în vedere că ROBOR a crescut cu 100% în numai o lună şi cu 300% în ultimul an, benzină mai scumpă cu peste 10%, deşi liderii PSD şi ALDE spun că ei n-au văzut nici o creştere, sau energie electrică mai scumpă cu 5%, deşi preţul din România este unul dintre cele mai mari din Europa. Mihalescul a mai spus că la acestea se adaugă alte măsuri din programul de guvernare real al PSD- ALDE, cum ar fi gaze mai scumpe cu 6%, cu toate că România are gazele ei, facturi mai mari, în medie, cu peste 7%, încă din prima lună a anotimpului rece, dar și scumpiri ale produselor de bază care pot ajunge la peste 25%. „Aşa se face că, deşi veniturile populaţiei, ale pensionarilor, ale angajaţilor din sistemul public sau din economia privată abia dacă au crescut sensibil, toate aceste majorări au fost sterilizate deja de creşterile ameţitoare de preţuri. Mai grav este faptul că, deşi toate aceste scumpiri sunt cauzate de incompetenţa Guvernului, reprezentanţii PSD şi ALDE nu-şi recunosc greşelile şi găsesc scuze care mai de care mai trăsnite, dând vina fie pe uragane, fie pe instituţii autonome, fie pe oricine altcineva care nu este membru al Guvernului, pentru valul de scumpiri care i-a lovit pe toţi românii, chiar în prag de iarnă”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Dumitru Mihalescul a ținut să reamintească faptul una dintre promisiunile de bază cu care PSD şi ALDE „au păcălit” populaţia în urmă cu aproape un an, în campania electorală, a fost cea legată de creşterea imediată a standardului de viaţă al populaţiei, prin creşterea rapidă a veniturilor, a pensiilor, a salariilor şi prin menţinerea stabilităţii preţurilor. „Tineri sau adulţi, angajaţi sau pensionari au crezut şi au sperat că PSD şi ALDE chiar sunt capabili şi competenţi să facă acest lucru, chiar din primul an de guvernare şi i-au votat. După cum constatăm cu toţii, chiar din a zecea lună de guvernare PSD-ALDE, proasta guvernare ne-a condus la situaţia în care cu bani mai mulţi, atât pensionarii, cât şi angajaţii, cumpără mai puţin de la magazin”, a precizat Dumitru Mihalescul.

Deputatul liberal a subliniat faptul că în realitate, creşterea de prosperitate promisă s-a transformat într-o pierdere de prosperitate sigură şi dureroasă, în special pentru persoanele cu venituri mici. „Mai mult decât atât, se prefigurează o toamnă extrem de fierbinte, din punct de vedere social, pentru că foarte multe categorii profesionale au fost minţite cu majorări de venituri. Primii vor fi medicii şi personalul medical, care vor declanşa greve şi proteste chiar din luna octombrie. Sunt aşteptaţi şi dascălii nemulţumiţi de lefurile mizere şi funcţionarii publici, puternic discriminaţi de niveluri diferite de salarizare, deşi munca lor este o muncă egală pe tot teritoriul țării noastre. Apoi, nu vreau să mă gândesc dacă anul acesta vom avea şi o iarnă grea, care va încărca şi mai mult facturile românilor”, a declarat Mihalescul, care a adăugat că „toate greşelile grave pe care le-au făcut, atât Grindeanu, cât şi Tudose, mă îndreptăţeşte să vă întreb dacă şi unde a dispărut creşterea economică din acest an? Nimeni nu contestă creşterea economică! Ea există! Cel puţin din punct de vedere statistic, economia României este pe creştere”. Deputatul PNL de Suceava a mai spus că deși acest fapt este confirmat statistic, populația nu are cum să aibă încredere în instituţiile fundamentale ale statului, atât timp cât, pe de o parte se susține că există creştere economică, iar, pe de altă parte, autorităţile iau măsuri specifice perioadelor în care economia se află în dificultate. „Păi, dacă economia merge bine, cetăţeanul nu are cum să înţeleagă de ce a fost nevoie ca Tudose, Dragnea şi Tăriceanu să crească preţul la benzină? De ce se prăbuşeşte încrederea în leu şi cresc dobânzi, ca niciodată, dacă economia creşte şi perspectivele sunt bune? De ce nu mai sunt bani pentru majorări salariale pentru medici şi dascăli, dacă, în realitate economia „duduie”? Eu vă rog să faceţi un exerciţiu de logică economică şi să răspundeţi sincer, în faţa cetăţenilor, la aceste întrebări”, este mesajul transmis de deputatul Dumitru Mihalescul actualei guvernări PSD – ALDE.

El a ținut să mai precizeze că de departe cel mai grav este faptul că dacă la nivelul tuturor statelor europene, creşterea economică este dirijată către viitor, către investiţii şi modernizare, acest lucru nu se întâmplă în România în guvernarea PSD-ALDE. „Guvernele responsabile din Europa îşi consolidează economiile acum, când le este bine, pentru a putea face faţă atunci când vor veni şi vremurile grele. În statele europene se construiesc autostrăzi, şcoli, spitale şi se modernizează funcţiile principale ale statului, în vreme ce la noi, banii pentru investiţii nici măcar nu au mai fost alocaţi”, a explicat Mihalescul. El a mai declarat că și-ar dori ca parlamentarii PSD și ALDE care sprijină actuala guvernare să dea dovadă de o minimă responsabilitate față de țară și cetățenii ei și să îi explice atât şefului Guvernului, cât şi şefilor de partid, „că din incompetenţă” au dus România pe un drum greşit, din care românii nu au nimic de câştigat. „Din păcate, speranţele mele vor fi mai mult ca sigur înşelate, deoarece, atât la PSD, cât şi la ALDE, interesele de partid sunt deasupra intereselor românilor”, a încheiat Dumitru Mihalescul.