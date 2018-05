Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a declarat, astăzi, că România a ajuns campioană la nivel european la creșterea prețurilor. Într-o declarație politică prezentată în Parlament, Dumitru Mihalescul a spus că din nefericire, Guvernele domnului Dragnea chiar au făcut România o campioană în Europa, însă nu la numărul de kilometri de autostrăzi, nici la școli noi, cu toalete curate, bănci și manuale noi și nici la numărul de spitale moderne, „poate chiar regionale”. „Nu! Nicidecum. La acest capitol nu suntem campioni, ci am ajuns să ne uităm cu invidie până și la vecinii noștri, bulgarii. Domnii Dragnea și Tăriceanu au făcut din România o campioană a campioanelor la creșterea prețurilor și la viteza mare cu care scade nivelul de trai al populației. Au preluat guvernarea într-un moment în care prețurile aveau o stabilitate foarte mare și au dus prețurile la valori nemaiîntâlnite în ultimii 6-7 ani. Știu că specialiștii, precum și oficialii europeni sunt îngrijorați când văd că inflația a crescut cu 5,2%, în vreme ce pensiile nu s-au majorat, de la 1 ianuarie 2018, iar salariile nu au crescut decât cu 2-3%, chiar și cu 2-3 lei, pentru marea masă a angajaților”, a declarat deputatul PNL de Suceava. El a spus că nu vrea să se oprească doar la cifra statistică de 5,2%, care este un indicator macroeconomic și care ascunde multe alte aspecte și mai negative. „I-aș întreba pe cei care conduc astăzi România dacă știu cât costa un litru de benzină atunci când au revenit la putere. Cu siguranță că nu știu, pentru că domniile lor au șoferi și mașini care sunt susținute de la bugetul de stat. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că, la 1 ianuarie 2017, prețul unui litru de benzină era 4,68 de lei, iar astăzi este de peste 6 lei/l. Creșterea prețului este, așadar, de peste 28%, în mai puțin de un an și jumătate”, a mai precizat Dumitru Mihalescul, care a mai adăugat că „gurile rele vor sări ca arse și vor spune că nu toată lumea are mașină și că benzina este un lux! Greșit! Prețul mai mare la carburanți a scumpit toate produsele pe care le cumpără un cetățean de la magazin! Carburantul mai scump face costurile mai mari pentru lucrările în agricultură”.

Dumitru Mihalescul a adăugat că în condițiile în care motorina și benzina sunt mai scumpe se va ajunge și la un transport de mărfuri mai scump. Deputatul PNL de Suceava a subliniat că cei care vor deconta „factura unei guvernări proaste” este tot cetățeanul simplu, cel care a visat la o viață mai bună, la o putere de cumpărare mai mare, iar astăzi constată că are buzunarul gol.

„Cei doi lideri care conduc România astăzi demonstrează tot mai clar să sunt capabili de un cinism greu de explicat. Vă mai aduceți aminte ce spunea domnul Tăriceanu despre prețul la benzină? Spunea că: ”Nu am văzut nicio scumpire la carburant!” Despre faptul că ratele bancare au crescut cu sute de lei, din cauza incompetenței Guvernelor PSD-ALDE, Tăriceanu a dat o minimă dovadă de sinceritare și a exclamat că: <Nu am credite, slavă Domnului!>

Dragnea, Dăncilă, Vâlcov sau Tăriceanu au făcut numai rău acestei țări. Au eșuat să pună în practică o lege corectă a salarizării, i-au mințit pe pensionari că le vor face veniturile mai mari, sunt pe cale să piardă miliarde de euro din fondurile europene și nu au construit nimic în aproape un an și jumătate. Mai mult, declinul economiei este deja confirmat de o instituție din subordinea doamnei Dăncilă – Institutul Național de Statiscă, care, în marja de eroare, evită să spună cu subiect și predicat că am intrat în recesiune”, a mai spus parlamentarul liberal.

Dumitru Mihalescul consideră că liderii coaliției de guvernare au mințit populația, au înșelat așteptările și lasă în urma lor numai praf și pulbere. „Să ne ferească Dumnezeu ca acești guvernanți să nu desființeze și Pilonul 2 de pensii pe care l-au lovit deja de la 1 ianuarie, pentru că, altfel, se conturează un dezastru economic și social de proporții. Dacă PSD și ALDE chiar și-au propus să ne scoată cu totul din Uniunea Europeană, să știți că sunt tot mai aproape să-și realizeze obiectivul”, a încheiat Dumitru Mihalescul.