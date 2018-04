Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, consideră că Bucovina a devenit capitala turismului din România, fapt demonstrat și de numărul mare de turiști care au vizitat această zonă a țării în perioada sărbătorilor de Paște. Dumitru Mihalescul a susținut o declarație politică în care a arătat că turismul românesc a avut și are încă enorm de oferit tuturor celor care doresc să petreacă momente de liniște, de odihnă și de reculegere, mai ales cu ocazia Sfintelor Sărbători creștine. Mihalescul a subliniat că puține țări din lume se pot lăuda că dispun de o bogăție atât de mare a ofertei turistice, așa cum are România, mare și litoral, râuri, fluviu și deltă, dealuri, coline și munți acoperiți de păduri sălbatice, și chiar și cel mai pretențios turist occidental nu va putea spune că în România nu poate găsi tot ceea ce își dorește.

De asemenea, deputatul PNL de Suceava a mai precizat că pe lângă bogăția naturii și a formelor de relief, România oferă tuturor turiștilor, români sau străini, una dintre cele mai consistente pagini din istoria tumultoasă a acestui colț din Europa de Sud-Est, atât din punctul de vedere al cetăților de scaun, așezărilor domnești și al izvoarelor istorice, dar, mai ales, din punctul de vedere al rădăcinilor răsăritene ale creștinismului european, mănăstiri fără egal în lume, chilii și biserici creștine construite înainte ca alte popoare să se constituie ca națiuni.

„Mă bucură nespus de mult faptul că, într-o viață tot mai învolburată, tot mai grea și cu tot mai puțin timp liber, românii au început să acorde o atenție mai mare turismului ecumenic și evanghelic și nu au uitat să cinstească Învierea Domnului. De departe cel mai mare câștig este acela că în această perioadă foarte mulți tineri și adolescenți au venit în Bucovina pentru a sărbători învierea Domnului Isus Hristos. Este de apreciat că tinerii vin din nou în Casa Domnului și că știu să aprecieze sacrificiul făcut de fiul lui Dumnezeu pentru noi toți și, mai ales, că sunt conștienți că morala și valorile creștine le pot asigura un viitor luminos și drept”, a declarat Dumitru Mihalescul, care a mai adăugat că „am spus și repet faptul că mă bucură reîntoarcerea românilor la Dumnezeu, mai ales pentru faptul că a veni din Oltenia, Muntenia, Dobrogea sau chiar din Ardeal până în Bucovina nu este o misiune tocmai ușoară. Apreciez enorm faptul că românii nu s-au temut de infrastructura deficitară, de drumurile proaste și căile ferate învechite și au venit în număr atât de mare, chiar dacă au fost nevoiți să parcurgă sute de kilometri și să aștepte ore în șir până să ajungă în ținutul Bucovinei”.

Astfel, Dumitru Mihalescul a subliniat faptul că este cert faptul că Bucovina a devenit de mult timp capitala turismului din România și capitala turismului economic pentru o bună parte din creștinătatea europeană. „Acest lucru este știut de aproape toți românii, chiar și de către turiștii străini, însă pare să nu fie cunoscut de niciunul dintre miniștri sau guvernele care au condus soarta țării noastre, mai ales în ultimii ani de creștere economică”, a spus deputatul liberal. El a arătat că pentru Bucovina, turismul este sursa principală a economiei locale, într-o regiune în care nici investițiile publice, nici investițiile private mari și nici investitorii străini nu au ajuns, așa cum speram imediat după aderarea la Uniunea Europeană. „De aceea, orice antreprenor care vrea să crească serviciile de turism, să ofere condiții mai bune și la prețuri accesibile, trebuie încurajat cu toată forța de către statul român. De asemenea, turismul ecumenic bucovinean nu trebuie să fie numai o prioritate locală sau națională, ci chiar o preocupare internațională, pentru că salba neprețuită de mănăstiri din Bucovina este, în cea mai mare parte, o componentă de bază a Patrimoniului Internațional construit al UNESCO. Politicienii ar trebui să se îngrijească de această moștenire și să fie atenți la ceea ce își doresc tot mai mult românii. Într-o lume în care valorile creștine par amenințate din toate părțile și cu toate mijloacele, românii vor să se întoarcă la Dumnezeu. Trebuie și merită să încercăm să-i sprijinim”, a încheiat Dumitru Mihalescul.