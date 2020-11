Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, susține că niciun guvern din ultimii 30 de ani nu s-a implicat atât de puternic în proiectele necesare pentru dezvoltarea Bucovinei și are convingerea că nivelul de trai va crește puternic în următorii patru ani, prin investiții publice puternice, prin locuri de muncă bine plătite, prin pensii și alocații mai mari. „În ultimul an, Guvernul PNL a fost tot timpul prezent în Bucovina. Unii mai glumeți chiar au spus că Guvernul s-a mutat la noi, pentru că Ludovic Orban sau miniștrii nu au lipsit de la niciun eveniment important pentru dezvoltarea județului nostru. De la inaugurarea programului de racordare a gospodăriilor la rețele de gaze și până la finalizarea lucrărilor de infrastructură la centura municipiului Rădăuți, am avut alături de noi atât pe prim-ministru, cât și pe miniștri de resort. Este important faptul că noi, liberalii, lucrăm în echipă, pentru că succesul nu poate să vină decât prin efortul nostru comun. Acest lucru este cu atât mai important cu cât nevoile de dezvoltare din Bucovina sunt mult mai mari decât în alte părți ale țării”, a spus Dumitru Mihalescul.

El a adăugat că îl bucură faptul că primarii liberali din județ s-au pus imediat pe treabă, pentru că timpul trece repede, iar bucovinenii, după subdezvoltarea în care ne-a ținut PSD, nu mai acceptă nici întârzieri și nici scuze. „Oamenii trebuie să știe că principala provocare a noilor primari liberali este să rezolve prăpădul lăsat în urmă de PSD. De exemplu, la Primăria Rădăuți, prima provocare a primarului este să plătească facturile de milioane de lei neachitate de fosta administrație. Da, oamenii trebuie să știe că primarii PSD nu au achitat nici măcar facturile curente ale primăriei. Ce au făcut cei din PSD cu banii publici este o întrebare la care fiecare PSD-ist trebuie să răspundă în fața oamenilor. Am convingerea că Guvernul ne va sprijini financiar să lichidăm datoriile lăsate în urmă de PSD. Încrederea mea vine din faptul că proiectele de investiții asumate de primarii din toată zona Rădăuțiului vor fi susținute financiar de Compania Națională de Investiții”, a precizat deputatul PNL de Suceava. El a făcut referire la investiții în modernizări de școli, case de cultură, străzi, rețele de utilități și construcții noi în domeniul sanitar sau al sălilor sportive. „Îmi doresc ca în cel mai scurt timp proiectele să demareze, banii să vină rapid în regiune, pentru că nivelul de trai din Bucovina va crește numai prin investiții și muncă. Cine spune că va curge lapte și miere fără muncă și fără proiecte de dezvoltare nu face decât să-i înșele pe oameni”, a încheiat Dumitru Mihalescul.