Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, i-a atras atenția ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, că de mai bine de un an, Consiliul Local Straja are activitatea blocată. Într-o întrebare adresată ministrului Carmen Dam, deputatul liberal îi transmite acesteia că „mă adresez domniei voastre, cu speranța că, în virtutea atribuțiilor conferite de lege, veți interveni pentru deblocarea unei situații administrative cu totul ieșite din comun”. Dumitru Mihalescul a subliniat că activitatea Consiliului Local al comunei Straja are activitatea paralizată din cauza unui joc politic absurd și iresponsabil pe care îl fac reprezentanții majorității din consiliu. Mihalescul a precizat că deliberativul local din Straja se întrunește numai în condiții ilegale, adică numai în ședințe extraordinare, deși nu există niciun motiv care să justifice situația extraordinară.

„În fapt, atât primarul, cât și consilierii locali ai PSD se prevalează de o prevedere legală, pentru a împiedica validarea mandatelor pentru doi consilieri locali ai PNL, care ar trebui să înlocuiască doi consilieri locali ai PNL cărora le-a încetat mandatul, prin ordin al prefectului”, a spus deputatul PNL de Suceava. El a precizat că în continuare consilierii locali ai PSD refuză să lase consiliul local să funcționeze normal, adică prin ședințe ordinare, pentru că astfel ar fi obligați să valideze mandatele celor doi consilieri locali PNL. „Aceștia evită să adopte o decizie care le-ar aduce în consiliu două voci nedorite, care, probabil, ar critica unele decizii discreționare pe care aceștia le iau, deși opoziția minoritară nu ar putea să modifice deciziile majorității, ci doar, eventual să le critice”, a spus parlamentarul liberal.

În aceste condiții, Dumitru Mihalescul a întrebat-o pe Carmen Dan să precizeze care este motivul pentru care Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Instituției Prefectului sau prin corpul de control al ministrului nu au intervenit încă pentru intrarea în legalitate a Consiliului local al comunei Straja. „Vă solicit să precizați ce demersuri veți întreprinde, în virtutea atribuțiilor conferite de lege, pentru a stabili legalitatea în Consiliul local al Comunei Straja, Județul Suceava, prin întrunirea consiliului în ședințe ordinare și prin validarea mandatelor consilierilor locali aleși de către cetățeni”, a mai întrebat-o Dumitru Mihalescul pe ministrul Carmen Dan. Deputatul PNL de Suceava i-a mai solicitat ministrului afacerilor interne să precizeze dacă pentru abuzul de putere de care au dat dovadă reprezentații majortății din Consiliul Local Straja, prin încălcarea constantă și consecventă a legii, va sesiza organele de urmărire penală, în vederea sancționării celor vinovați pentru blocarea activității unei instituții administrative.