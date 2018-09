Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, îi solicită ministrului educației, Valentin Popa, clarificări privind situația manualelor pline de greșeli, tipărite pentru clasa a VI-a. Într-o întrebare adresată ministrului Valentin Popa, Dumitru Mihalescul precizează că elevii de clasa a VI-a, care nu au beneficiat de manuale încă din clasele primare, sunt puși acum în situația de a avea manuale noi, dar proaste, care conțin zeci de greșeli, numai după o primă evaluare. „Analizele specialiștilor apărute în spațiul public, în special cu privire la manualul pentru geografie și cel pentru istorie, evidențiază eșecul total al tipăririi noilor manuale. Această situație a fost cauzată, fără îndoială, de superficialitatea întocmirii acestora și lipsa totală de evaluare a textelor manualelor de către specialiști. De exemplu, Universitatea din București (Facultatea de istorie) și-a exprimat deja punctul de vedere și a criticat faptul că profesorilor universitari nu li s-a cerut expertiza, deși, în trecut, această evaluare a profesorilor universitari era o regulă, înainte de acordarea „bunului de tipar”. Parcă pentru a se adânci într-o rușine și mai mare, Ministerul Educației Naționale a anunțat că manualele greșite vor fi însoțite de o erată, care să conțină <corectarea> greșelilor”, a spus deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul a adăugat că în condițiile în care săptămâna viitoare va începe noul an școlar, vrea să afle de la Valentin Popa, în calitatea acestuia de cadru didactic și ministru, care este motivul pentru care responsabilii din Ministerul Educației Naționale și din Editura Didactică și Pedagogică nu au solicitat o evaluare a corectitudinii conținutului din partea profesorilor de istorie și geografie din mediul universitar. De asemenea, deputatul liberal l-a întrebat pe Valentin Popa dacă intenționează să retipărească cele două manuale, istorie și geografie pentru clasa a VI-a, astfel încât elevii să nu fie nevoiți să aibă pe bănci informații greșite. Nu în ultimul rând, Dumitru Mihalescul vrea să afle și care este costul total al tipării celor două manuale greșite, care a fost tirajul și cost pe bucată, dar și cine va acoperi prejudiciul financiar creat prin tipărirea manualelor greșite.