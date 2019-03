Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, consideră că PSD se teme tot mai puternic de furia populației, lucru demonstrat de autoritățile locale din Rădăuți care „îi împiedică pe cetățeni să susțină candidații liberali pentru alegerile parlamentare”. Dumitru Mihalescul a acuzat PSD că a exportat comportamentul abuziv și discreționar pe care îi au liderii centrali de la București și la nivelul primăriilor conduse de primari PSD, adăugând că de teama că populația îi va sancționa chiar de la primele alegeri din acest an, fac tot ce le stă în putere să împiedice cetățenii să-și exercite drepturile scrise în Constituția României. „Cetățenii trebuie să cunoască faptul că reprezentații PSD din Municipiul Rădăuți au același comportament ca al liderilor lor de la București – autoritar și în dispreț total față de lege și prevederile constituționale. După ce au încercat prin tot felul de tertipuri să mă împiedice să strâng semnături de la cetățenii din Bucovina pentru susținerea construcției autostrăzilor Moldovei, astăzi autoritățile locale din Municipiul Rădăuți au acționat din nou abuziv, confiscând cortul în care cetățenii semnau pentru susținerea candidaților Partidului Național Liberal pentru alegerile pentru Parlamentul European. Ca să nu existe nici cea mai mică interpretare, toate acțiunile pe care le-am organizat prin intermediul biroului meu parlamentar au respectat într-un totul prevederile legale: am notificat întotdeauna reprezentanții Primăriei Municipiului Rădăuți și am solicitat de fiecare dată aprobări din partea autorităților locale. Am dovezile scrise pentru toate aceste afirmații”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Dumitru Mihalescul a arătat că în schimb, Primăria Rădăuți condusă de un reprezentant al PSD, se comportă tot mai puternic ca modelele lor de la centru, adică Liviu Dragnea, Darius Vâlcov sau cea mai mare parte dintre miniștri, pentru care nu contează nici ce spune legea și nici drepturile și libertățile pe care ni le garantează Constituția României. „Numai așa se explică cum un primar PSD dă ordin expres serviciilor din subordinea primăriei ca să se ridice imediat un cort al PNL, în care cetățenii veneau să ne cunoască lista de candidați și să-și pună semnătura pe listele noastre de susținere.

Chiar dacă am înțeles că reprezentaților PSD le este teamă că cetățenii îi vor sancționa la alegeri pentru eșecul total pe care l-au înregistrat le guvernare, vreau să-i avertizez pe această cale că de ce le este frică nu vor scăpa. Cetățeni au fost înșelați de prea multe ori cu promisiuni mincinoase, iar PNL este singura alternativă serioasă pentru guvernarea țării, pentru că România are nevoie de fapte, nu de vorbe”, a încheiat Dumitru Mihalescul.