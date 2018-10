Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut o declarația politică în care a precizat că din punctul său de vedere legile și politicienii din România trebuie să se întoarcă la valorile creștine. „Cunoaștem toți problemele pe care le întâmpină societatea românească astăzi și, de 28 de ani, politicienii nu fac altceva decât să se eschiveze în rezolvarea lor sau să trateze efectele, nu și cauzele. De 28 de ani țara nu scapă de polarizare socială, ci parcă se afundă și mai tare în ea. Tot de 28 de ani de zile luptăm cu sărăcia, cu prăduirea banului public, cu subdezvoltarea sistemului de educație și de sănătate. De aproape 3 decenii se fac planuri mărețe pentru construcția de autostrăzi și căi ferate, însă, în realitate, autostrăzile sunt mai puține, căile ferate se scurtează, trenurile dispar, iar românii pleacă de acasă în număr tot mai mare, ca să-și găsească împlinirea pe meleaguri străine, căci în România și-au pierdut orice speranță”, a declarat Mihalescul.

El a precizat că împărtășește tot mai puternic opinia că politicienii și legile care s-au făcut și încă se fac în Parlament au ajuns să se îndepărteze tot mai mult de valorile creștine, de valorile pe care s-a construit România, în urmă cu 100 de ani. „Dacă legile și faptele politicienilor s-ar întoarce la valorile creștine, atunci cele mai multe dintre problemele care fac viața românilor un calvar, nu ar mai fi existat! Valorile creștine ne învață foarte clar ceea ce înseamnă iubirea față de aproapele tău, iar un politician care ar fi ghidat de aceasta, s-ar dedica și ar lupta cu toate resursele pentru drepturile cetățenilor care au crezut în el și i-au acordat încrederea. Credința noastră creștină ne spune, cât se poate de clar, cât este de important să nu risipești. Dacă aleșii poporului nu ar uita acest lucru, atunci nu am avea nici corupție, nici prăduirea banilor publici și nici legi prin care să se lase portițe deschise pentru șmecherii abonați la banii românilor”, a spus deputatul PNL de Suceava, care a adăugat că „dacă politicienii și-ar cinsti părinții și bunicii, atunci nu am avea și astăzi cei mai săraci pensionari din Uniunea Europeană, umiliți cu pensii de câteva sute de lei, în vreme ce miliarde de lei se duc în fiecare an pe apa sâmbetei. Dacă politicienii ar mai crede în puterea și dragostea familiei, atunci nu ar mai avea dileme dacă o familie este întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, ci s-ar orienta cu toată energia către viitorul copiilor acestei țări și nu ar permite, ca din cauza lipsurilor, 1 din 5 copii să nu poată merge la școală sau ca un sfert dintre micuți să meargă seara la culcare flămânzi. Nu ar permite ca sute de mii de copii să crească singuri pentru că părinții lor trudesc prin străinătate, ca să le poată pune mâncare pe masă”.

Dumitru Mihalescul a mai adăugat că dacă politicienii ar înțelege cât de important este să nu mintă, atunci populația nu ar mai fi înșelată cu programe de guvernare mincinoase, în care oamenii să-și pună toate speranțele, ca mai apoi să constate că totul a fost doar o iluzie. „Nu îmi place să generalizez și cred că există mulți oameni pregătiți, onești și bine intenționați în politica românească, dar dacă nu îi încurajăm și nu îi promovăm ca repere ale identității noastre naționale, nu vom reuși să obținem cele mai bune rezultate. Dacă politicienii și legile elaborate de ei ar fi făcute cu credință în valorile noastre creștine, atunci minciuna ar dispărea din politică, încrederea în instituții ar crește, înșelarea cetățenilor nu ar mai fi permisă, furtul din bani publici ar fi condamnat în mod real, nu doar declarativ, iar școala, familia și părinții ar fi respectați așa cum se cuvine”, a încheiat Dumitru Mihalescul.