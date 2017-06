Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, critică actuala guvernare PSD pentru lipsa de implicare în promovarea turismului românesc. Dumitru Mihalescul a ținut să le sugereze celor care acum se află „vremelnic” la guvernare, fie că este vorba de Guvern, fie de actuala majoritate parlamentară, să lase „frunza și oaia în pace” și să înceapă să se ocupe de problemele reale ale turismului românesc. „Nici oaia şi nici frunza nu sunt adevăratele probleme ale turismului românesc”, a spus Mihalescul. El a precizat că după 1989, au existat mai multe tentative de a promova România în străinătate, mai ales ca atracţie turistică, însă din nefericire, în toată această perioadă s-au cheltuit milioane de lei pentru editarea unor materiale de promovare, total inutile cum a fost de pildă „Eterna şi fascinanta Românie”, al cărei unic câştig „a fost acela de a umple buzunarele unora”. „S-a mai încercat şi promovarea României şi a românilor ca neam de vampiri, prin Dracula Land. Şi acel proiect a murit înainte să înceapă, dar unii au câştigat suficient din el. Ceva mai recent, din fonduri europene, a apărut frunza, un element destul de controversat care şi el a stârnit discuţii, atât cu privire la încălcarea unor drepturi de autor, cât şi cu privire la identificarea noastră naţională cu un astfel de logo. Şi, ca să ne facem de râs până la capăt, observ că guvernanţii de astăzi reinventează oaia ca emblemă naţională”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

Dumitru Mihalescul consideră că dacă în această problemă nu ar fi vorba de „pură incompetență” ar considera fără ezitare că toate aceste eşecuri sunt doar rezultatul relei-credinţe a celor care au guvernat destinul României.

Mihalescul a subliniat faptul că cel mai bun şi aproape singurul promotor al intereselor de imagine şi turistice ale ţării noastre este prinţul Charles, moştenitorul al Coroanei britanice, asta în timp ce guvernanţii români încă dezbat şi se străduiesc să afle „care-i mai bună, oaia sau frunza”.

Parlamentarul liberal a amintit și că actualul ministru al turismului se lăuda că va face din Bucovina drept cea mai importantă destinaţie turistică a României. „Ce a făcut oare Guvernul pentru promovarea Bucovinei ca destinaţie turistică în această primă jumătate de an? Nimic! Ce ar fi putut face? Multe! În primul rând, sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute, fără să implice foarte mulţi bani. Aşa, Guvernul nu s-ar mai scuza invocând în permanenţă lipsa banilor. Ajunge deja lovitura pe care a dat-o turismului intern, prin faptul că a amânat fără termen implementarea tichetelor de vancanţă pentru bugetari. De fapt nici nu cred că se aştepta cineva ca PSD să facă o asemenea politică în interesul turismului românesc”, a declarat Dumitru Mihalescu. El a mai adăugat că PSD nu are printre priorități dezvoltare Bucovinei, refuzând să construiască o autostradă sau un drum modern către această zonă a țării. „Aflat la la guvernare, PSD nu a ridicat niciodată privirea spre acest colţ de ţară, cel mai sărac din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu am fi avut nevoie de milă de la Bucureşti, ci doar de sprijin pentru a ne putea ajuta singuri. Dar nici pe acesta nu l-am obţinut. Iubesc Bucovina, iubesc România şi iubesc fiecare colţ al acestei ţări. Mă doare, în schimb, să văd că Guvernul nu este capabil să pună în valoare toate minunile şi bogăţiile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu în această ţară sau să arate şi altora patrimoniul lăsat moştenire de înaintaşii noştri””, a spus Mihalescu.

Deputatul PNL de Suceava a mai spus că din punctul său de vedere turismul este una dintre cele mai la îndemână soluţii şi activităţi economice pentru a scoate cea mai mare parte din ţară din sărăcie.