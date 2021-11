Vicepreședintele PNL Suceava, Dumitru Mihalescu, s-a declarat încrezător că PNL și PSD vor da țării un guvern care să poată implementa soluțiile și măsurile așteptate de oameni. Dumitru Mihalescul a precizat că din punctul său de vedere, crearea unei majorități PNL – PSD reprezintă un semn de maximă responsabilitate din partea ambelor formațiuni politică.

Vă prezentăm un scurt interviu în care vicepreședintele PNL Suceava, Dumitru Mihalescul, vorbește despre actuala situație politică din România:

Cum vedeți dumneavoastră actuala criză politică și guvernamentală?

Cred că toți românii au ajuns la concluzia că PNL a făcut toate eforturile și concesiile ca să poată guverna alături de USR. USR a fost prima opțiune a PNL, deși USR s-a aflat la originea declanșării crizei. Din păcate, în numai câteva luni, foștii noștri parteneri și-au demonstrat limitele, slaba competență la guvernare și chiar și reaua-credință. Ei sunt cei care au depus moțiune de cenzură împotriva guvernului din care au făcut parte. Să nu uităm acest lucru! Una este să faci gălăgie politică de pe margine și alta este să iei decizii responsabile, în interesul românilor. Oricine poate să constate că ministerele conduse de USR nu numai că nu au performat deloc, ci lucrurile care s-au făcut în primele 9 luni de USR trebuie reparate în perioada următoare, fie că vorbim despre sănătate, fonduri europene sau transporturi. Chiar și în aceste condiții, conducerea PNL a avut ca primă opțiune tot o coaliție cu USR, însă liderii USR s-au răzgâiat ca niște copii răsfățați și imaturi, demonstrând că nu vor în mod real să își asume guvernarea în aceste vremuri grele. La fel au făcut și în anul 2020, când au fugit de responsabilitatea guvernării, ca să câștige mai multe voturi la alegeri.

Cum vedeți o guvernare alături de PSD, cel mai important adversar politic al PNL?

Sigur că nu pot să spun că mă simt confortabil. Eu sunt un om de dreapta prin vocatia și munca pe care am depus-o de-a lungul timpului în mediul privat, dar și în politică. Însă trebuie să punem România pe primul loc. Nu există altă majoritate matematică în Parlament care să poată da o majoritate guvernamentală solidă și nici alegerile parlamentare nu erau o solutie în acest moment complicat pentru noi, românii. Aceasta majoritate e un semn de maximă responsabilitate din partea ambelor partide, într-un moment greu pentru România. Când spitalele sunt pline de oameni aflați în suferință din cauza acestei blestemate de pandemii, când economia are nevoie de măsuri urgente pentru a se relansa, când administrațiile publice locale așteaptă cu sufletul la gură bugetul pentru anul viitor și ca proiectele din fonduri europene să înceapă, când școlile au nevoie de măsuri eficiente ca să poată funcționa în format fizic, credeți că mai este loc de rivalitate între PSD și PNL? Categoric, nu! Pe cine ar mai bucura un război PNL cu PSD?

Pe oameni nu-i interesează atât de mult rivalitățile noastre politice, ci îi interesează ce măsuri luăm împotriva creșterilor de prețuri, cum găsim soluții pentru cei afectați de pandemie, când și cum se vor construi autostrăzile, când și cu cât se vor majora pensii, salarii, alocații pentru copii. Oamenii așteaptă de la noi solutii, rezultate, nu vorbe, nu lupte politice! Sunt încrezător că vom da țării un guvern, mai ales după ce, prin negocieri, cele două partide au reușit să ajungă la consens pe cele mai multe măsuri din programul de guvernare. O dată ce programul de guvernare va fi finalizat, cred că lucrurile se vor clarifica și în ochii oamenilor.

Cum va afecta această alianță de guvernare PNL Suceava?

PNL și PSD sunt cele mai importante partide din Suceava, cu cei mai mulți primari și consilieri locali. Cred că este o șansă pentru ambele partide ca să pună în aplicare toate proiectele de dezvoltare promise oamenilor. Când 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană așteaptă să construim în interesul oamenilor, ar fi păcat să ne mai pierdem timpul cu certuri politice.

Cu Gheorghe Flutur președinte la Consiliul județean și cu majorități în toate consiliile locale, avem garanția că vor mai exista niciun fel de piedici ca să schimbăm în bine viața oamenilor. Primari gospodari nu sunt numai la PNL, ci și la PSD. Toți vor avea în perioada următoare posibilitatea să acceseze fonduri din programul Anghel Saligny și din fonduri europene, pentru rețelele de utilități, școli, grădinițe, dispensare, drumuri, poduri și locuri de muncă. Personal, cred că în ciuda criticilor care s-au formulat în spațiul public, această guvernare va fi o oportunitate uriașă pentru dezvoltarea comunităților locale.