Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a criticat piedicile constante pe care PSD le-a pus în calea dezvoltării pieței libere din România și demonstrează că singurele domenii în care România performează în mod real sunt acelea unde piața s-a dezvoltat și consolidat. „PSD continuă să demonizeze economia liberă și piața concurențială și prin discursuri tot mai isterice sperie populația, la fel ca în anii ‘90, cum că economia privată ar fi cel mai rău lucru care ni s-ar întâmpla. Să ne uităm cu mare atenție la domeniile care performează în România: comerțul cu amănuntul, serviciile de comunicații, producția auto, producția de software, transportul de marfă și multe alte, sunt toate exclusiv furnizate de piață prin competiție puternică, generând calitatea cea mai mare și la prețul cel mai mic. Dacă ar fi să-i ascultăm pe cei din PSD, ar trebui să fim în continuare abonați la Romtelecom și să plătim abonamente uriașe pentru servicii proaste, să așteptăm până când ne vine rândul la o Dacia 1310 sau să ne facem cumpărăturile la magazinele alimentare, cu galantarele goale! Din păcate, discursul ostil al PSD față de economia de piață, față de competiție, față de oamenii cu inițiativă privată, ne arată adevăratul motiv pentru care România este la coada Uniunii Europene din punct vedere al dezvoltării economice. PSD, partidul care a guvernat mai bine de 22 de ani țara după Revoluție, a împiedicat dezvoltarea piețelor concurențiale în multiple domenii”, a declarat Dumitru Mihalescul.

El a arătat că se uită cu satisfacție la Guvernul PNL, care numai în trei luni a reușit să adopte un set de măsuri pentru dezvoltarea pieței libere și a economiei private. „Aproape 1 milion de români și-au luat destinul în mâini, ca antreprenori, și împreună cu cei aproape 4,5 milioane de angajați din sectorul privat creează resursele financiare prin care se asigură funcționarea României. Ceea ce nu au înțeles cei din PSD este faptul că fără o economie privată puternică, statul nu are ce resurse să distribuie în societate. Cu o economie privată puternică, cu angajați în sectorul privat mulți și bine plătiți, tinerii nu mai pleacă la muncă în străinătate, iar Guvernul o să aibă bani pentru pensii mai mari, alocații pentru copii și pentru salarii competitive în sectorul public. Asta n-a știut PSD, încă nostalgic după perioada comunistă, motiv pentru care a lăsat România, în 2019, într-o situație financiară gravă, cu o economie privată slăbită”, a mai spus Mihalescul.