Deputatul PNL Dumitru Mihalescul consideră că investițiile publice programate de PNL în infrastructura de bază a comunităților locale pentru următorii patru ani vor genera standarde superioare de trai în viața fiecărui român și vor elimina decalajele de dezvoltare dintre mediu rural și cel urban, dar și între provinciile istorice ale țării.

”Ne-am propus ca în următorii 4 ani să asigurăm conectarea tuturor locuințelor la utilitățile de bază necesare pentru un trai decent: apă curentă, canalizare, gaze naturale și drumuri de acces asfaltate. Chiar dacă traversăm o perioadă economică extrem de dificilă, pentru realizarea acestor investiții am găsit și resursele financiare necesare, mare parte dintre acestea fiind deja aprobate de Comisia Europeană din fondurile europene alocate țării noastre. Mai mult decât atât, nu promitem oamenilor că vom face, ci noi facem deja! De exemplu, programul național de racordare a gospodăriilor la gazele naturale a demarat în acest an chiar la Suceava și primele locuințe se bucură deja de acest serviciu. De asemenea, toate proiectele de extindere a rețelelor de utilități sunt verificate, monitorizate și finanțate, astfel încât oamenii să beneficieze de servicii de calitate. În ceea ce privește modernizarea drumurilor, am programat deja lucrări de modernizare a 7.000 de km de drumuri județene în valoare de 12 miliarde lei și a 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de circa 20 miliarde lei”, a arătat Mihalescul.

El a precizat că pe lângă aceste investiții, PNL și-a asumat să reabiliteze întreaga rețea de unități școlare și spitale publice, astfel încât serviciile de care vor beneficia românii din mediul rural sau micile orașe să nu fie cu nimic inferioare de cele de care se bucură românii din marile orașe. ”Mai mult decât atât, prin programele de susținere a investițiilor private, ne propunem să creăm locuri de muncă bine plătite, atractive pentru tineri, cât mai aproape de aceștia, inclusiv în mediul rural. Este motivul pentru care Guvernul a pus la dispoziția mediului economic peste 1 miliard de euro pentru înființare și dezvoltarea de afaceri în zonele mai puțin dezvoltate. Cred cu toată puterea că atunci când vom finaliza acest plan curajos de investiții și dezvoltare, românii vor avea condiții de viață similare în toată țara, atât la sate, cât și în orașe. Acest lucru va contribui puternic la salvarea satului românesc, tot mai puternic părăsit de tinerii care nu-și găsesc un loc de muncă și nici nu au curajul să-și întemeieze o familie în satul lor natal, la modernizarea orașelor și la dispariția contrastelor de dezvoltare în interiorul țării”, a mai spus parlamentarul liberal.