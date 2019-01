Dumitru Mihalescul, deputat PNL de Suceava, criticat dur modul în care guvernele din ultimii 30 de ani au tratat problema tineretului și sportului din România, considerând că doar simpla prezență a unui ministru în structura cabinetelor nu a reprezentat decât o mimare ipocrită de preocupare pentru soarta tinerilor rămași în țară și o lovitură dură pentru toată infrastructura sportivă a acestei țări:

”În ultimii 5 ani de zile, România a pierdut constant din cea mai valoroasă resursă a acestei țări – peste 630.593 de tineri au luat calea străinătății, migrând către statele dezvoltate ale UE. Ce au făcut guvernele ca să-i facă pe tineri să rămână în țara lor? Nimic! Dimpotrivă. Prin măsurile proaste luate de guverne, parcă nu s-a încercat decât să-i împingă pe tineri de la spate ca să plece și să nu regrete că au plecat. Locurile de muncă destinate tinerilor sunt tot mai puține și tot mai prost plătite. Formarea profesională a tinerilor pentru domenii cerute de piața muncii lipsește cu desăvârșire. Șansele ca un tânăr să poată să-și întemeieze o familie, să cumpere o casă sau o mașină sau să îndrăznească să facă și să crească un copil sunt tot mai reduse, deși Guvernul tot amăgește populația că <economia duduie>”, a declarat Dumitru Mihalescul. El a precizat că De mai mulți ani în structura guvernelor există un minister care ar fi trebuit să se ocupe în mod real de problema tinerilor, dar și de problema revigorării sportului de masă și a celui de performanță.

„Din păcate, acest minister nu este decât o mare minciună, căci, deși el există, banii care îi sunt alocați prin legile bugetare reprezintă doar niște firimituri, cât să se plătească salariile angajaților! De exemplu, anul trecut, Guvernul a cheltuit ”uriașa” sumă de 1 leu și jumătate pentru fiecare tânăr care a mai rămas în România, adică nimic. Mai mult, aceste sume s-au dus în mare parte spre evenimente dubioase, fără nicio legătură cu problemele tinerilor români – concerte sau serbări publice. Nimic pentru orientarea în carieră și în viață a tinerilor. Nimic pentru susținerea publică a problemelor cu care se confruntă cei cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Nimic pentru reabilitarea infrastructurii sportive pe care, cu ani în urmă, s-au antrenat campionii mondiali și olimpici ai României”, a precizat deputatul PNL de Suceava. Dumitru Mihalescul consideră că este grav că îndată se apropie primăvara și România nu are nici măcar un proiect de buget pentru anul în curs. El a precizat că acest lucru spune totul despre incompetența celor care conduc astăzi România. „Dacă, totuși, în luna februarie, Guvernul va transmite Parlamentului spre aprobare Legea bugetului de stat pentru anul 2019, voi propune prin amendamente ca sumele destinate tineretului și sportului să fie dublate în acest an. Știu că nici măcar așa nu vom rezolva problema finanțării tineretului și sportului din România, însă, cel puțin pentru acest an putem mișca lucrurile și, în următorii 2-3 ani, să ajungem la o finanțare adecvată a acestor două domenii”, a declarat Dumitru Mihalescul.