Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut o declarație politică în care a analizat raportul făcut public de PSD zilele trecute, prin care această formațiune politică „și-a propus să se laude” cu progresele deosebite ale economiei României, „progrese care s-ar datora, chipurile, priceperii lor de a guverna țara”. Dumitru Mihalescul a arătat că raportul respectiv a avut și câteva lucruri adevărate în el, „puține, ce-i drept”, unul dintre acestea fiind și faptul că PSD a recunoscut, pentru prima dată, că se află la conducerea țării din aprilie 2012, de la căderea Guvernului Ungureanu, după ce lipsise de la guvernare numai doi ani. Mihalescul a adăugat că un alt lucru adevărat este acela prin care PSD recunoaște că a guvernat extrem de profitabil pentru clientela de partid și în anul 2016, atunci când, deși Cioloș era premier, la conducerea tuturor structurilor statului român s-au aflat membri de partid ai PSD. „Trebuie apreciată sinceritatea PSD-iștilor atunci când vorbesc despre creșterea spectaculoasă a veniturilor, care a fost mai mică decât creșterea prețurilor, dar și atunci când recunosc că în 7 ani țara a fost îndatorată cu peste 110 miliarde de lei, care nu știm pe ce s-au cheltuit. Oricine ar inventaria anii petrecuți de PSD la guvernarea țării s-ar îngrozi! Din cei 29 de ani care au trecut de la căderea comunismului, PSD s-a aflat la putere 22 de ani, iar din unele structuri ale statului ei nu au ieșit niciodată. Paradoxal este faptul că un partid care a guvernat atât de mult timp România nu a lăsat în urma sa nimic tangibil, nici un proiect consistent, nicio construcție durabilă, ci doar improvizații, cârpeli și datorii mai mari”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Mihalescul consideră că românii au tot dreptul să fie nemulțumiți sub actuala guvernare PSD

El consideră că românii au tot dreptul să fie nemulțumiți că în România nu sunt spitale noi, că școlile sunt la fel de învechite, că autostrăzile mult așteptate întârzie să apară, iar drumurile naționale sunt pline de gropi și extrem de periculoase. „Este și normal să se întâmple acest lucru atâta vreme cât PSD, ori de câte ori a guvernat, a risipit toată agoniseala făcută de alții și nu a construit nimic pentru generațiile viitoare. Nu o să mă întorc în timp nici în anii 90 și nici în perioada lui Adrian Năstase. Haideți să vedem de ce a fost în stare PSD în ultimii 7 ani de când guvernează nestingherit și de când are aproape toată puterea și toate instituțiile subordonate. Câte proiecte noi pentru autostrăzi au fost făcute? Niciunul! Deci, în 7 ani, nici măcar un proiect nu au fost în stare să întocmească. Câte spitale noi s-au construit? Niciunul! În 7 ani, din 8 spitale regionale s-a ajuns la 3, ca până la urmă, în anul 2019 să nu mai fie nici măcar vreunul în stadiu de proiect. Chiar dacă nu s-a construit nimic major în România, țara este tot mai îndatorată, împrumuturile tot mai scumpe, iar creșterea economică nu este folosită pentru modernizarea țării”, a transmis Dumitru Mihalescul, care a adăugat „vă întrebam la început de ce în România nu se construiește atunci când economia crește? Este simplu. Ori de câte ori România s-a aflat în situații economice favorabile, la guvernare s-a aflat PSD! Dimpotrivă, ori de câte ori România a traversat momente dificile, partidele de dreapta au demonstrat responsabilitate și au scos țara din criză, fie că este vorba de sfârșitul anilor 90, fie de criza 2008-2010”.

El și-a exprimat speranța că o guvernare PNL va avea șansa să guverneze într-o perioadă de creștere economică și să demonstreze că „atunci când îți merge bine, trebuie să faci investiții și să construiești, ca să poți pune economia și populația la adăpost de vremurile rele”.