Cunoscutul om de afaceri Dumitru Mihalescul, vicepreședinte al PNL Suceava, președinte al Organizației Oamenilor de Afaceri, consul onorific al Republicii Coreea la Rădăuți și fost deputat în Parlamentul României a acordat publicației noastre un scurt interviu în care a dorit să anihileze zvonurile nefondate care au apărut în spațiul public privid o candidatură a sa la alegerile parlamentare pe listele AUR dar să aducă și o serie de lămuriri privind rostul prezenței sale în politică.

REP: Domnule Mihalescul, să o luăm direct: ce loc veți ocupa pe lista AUR la alegerile parlamentare că tot se aude că ați avut contacte cu liderii acestui partid?

D.M.: Am să vă răspund la fel de direct: voi ocupa exact același loc pe care îl am și la PNL. Adică, niciunul. Ca să fiu sincer la PNL am avut un loc dar am propus pe altcineva să-l ocupe. Lăsând gluma la o parte ceea ce pot să vă spun este că am o vârstă frumoasă, 70 de ani, vreau să mă bucur de viață, nu vreau să intru în conflict cu nimeni și nu vreau transfuzii de sânge politic taman acum. Eu sunt liberal ca structură organică, ca om de afaceri și vreau să rămân liberal cât oi mai trăi pe acest pământ. Sunt și voi fi loial PNL-ului până în pânzele albe. Au fost tot felul de zvonuri, de discuții. Domnilor, nu mai vreau să fiu parlamentar. Sunt în PNL, sunt vicepreședinte, sunt președintele organizației oamenilor de afaceri și rămân aici. Nu mă regăsesc în alte partide pentru că sunt liberal și nu am cum să fiu altfel. Este sub demnitatea mea de liberal și de om de afaceri să fac tocmai acum un pas spre alt partid politic. Mi-au mai rămas niște ani și vreau să mă bucur de ei, să pun umărul în cotinuare pentru a dezvolta zona liberală chiar dacă unii îmi plac iar alții nu. În plus, sunt consulul onorific al Republicii Coreea, care reprezintă a 10-a putere economică a lumii și nu cred că ar fi o onoare pentru mine să reprezint în relațiile cu ei un alt partid în afară de PNL. A mai fost o situație cu candidatul la Primăria Solca care au întărit zvonurile privind plecarea mea din partid. Acolo m-am trezit cu un alt candidat și s-a dat cu piciorul în munca mea. M-a deranjat mult acest lucru și m-am supărat foarte tare și de atunci au ieșit zvonurile că plec din partid. Ce-i drept atunci am spus că dacă nu voi fi cap de listă la alegerile parlamentare poate voi fi la alt partid dar am spus-o la supărare nu a fost nimic serios.

REP: Totuși de ce credeți că au apărut aceste zvonuri care v-au ”lipit” de AUR?

D.M.: Este simplu, se dorește denigrarea mea fără niciun fundament. Să fie clar, m-am întâlnit cu oameni și mă voi întâlni în continuare pentru că mie îmi place să cred că am totuși această libertate să mă pot întâlni cu cine vreau ca să beau o cafea și să stau de vorbă. Vreau să vă destăinuiesc că eu m-am întâlnit cu reprezentanți de la toate partidele și de la PSD, și de la AUR și de la Forța Dreptei, mai puțin cu cei de la USR. Nu m-am întâlnit însă pentru a negocia locuri pe listă pentru mine sau să le cer favoruri personale. M-am întâlnit ca să discutăm despre lucruri benefice pentru țară, despre soluții la problemele care apar zi de zi. Vreau să înțeleg mecanismele la nivel politic național și local care să genereze acele soluții care odată implementate vor produce schimbarea în bine a societății. Mie mi-a plăcut să am relații bune cu toată lumea și pot să vă spun că multe proiecte pe care le-am făcut când eram deputat le-am făcut și cu ajutorul PSD-ului. Așa că repet, rămân alături de PNL pentru construcție iar cine îmi cere ajutorul îl acord cu tot dragul.

REP: Ce ați câștigat din politică domnule Dumitru Mihalescul?

D.M.: Cu tot respectul, cu întrebarea asta ați greșit ”adrisantul”. Repet, eu nu am intrat în politică să câștig neapărat ceva. Am intrat în politică pentru a schimba câte ceva de la atitudini, mod de lucru, mod de viață, să găsesc oameni gospodari pe care să-i propun comunităților. Vă dau ca exemplu colegiul 7 de care m-am ocupat eu. Acolo de la Ulma, până la Brodina și Poieni Solca am muncit și am scos niște primari oameni deosebiți la Vicovu de Sus, Putna, Bilca, Horodnic de Sus, Marginea, Sucevița. Am avut în plan să câștig și Solca dar din păcate din cauza unor conjuncturi nefericite nu am reușit. Rădăuțiul a fost un proiect care mi-a ieșit chiar dacă au fost unele nemulțumiri care în timp cred că se vor rezolva. Am sperat mai mult aici dar asta e. Astea sunt o parte din realizările mele în plan politic. În Parlament am fost președintele Grupului de Rugăciune cu care am făcut o serie de evenimente de notoritate și am reușit să schimb un pic lucrurile și acolo. În colegiul 7 pot să spun că mă simt ca acasă.

REP: Totuși ați prins un mandat de deputat și din câte știu trebuia să aveți un loc și acum pe lista PNL.

D.M.: Ca să fim corecți cu noi înșine și cu toată lumea în politică ar trebui să fie ca în business. În business câștigi profit iar în politică funcții. Acum cinci ani fiind șef pe Colegiul 7, un colegiu cu primari foarte buni, cu rezultate foarte bune am ieșit pe primul loc dintre toate colegiile la alegerile europarlamentare. A fost o muncă intensă de la Ulma până la Poieni Solca. În afară de Rădăuți unde am schimbat candidatul de primar care a și câștigat alegerile am câștigat și Vicovu de Sus după 20 de ani de administrație de stânga. Câștigam și la Solca dar acolo m-am trezit cu un alt candidat și s-a dat cu piciorul în munca mea. Aceste rezultate îmi dădeau șansa să fiu propus pentru un loc eligibil la Camera Deputaților pentru că știu că în business câștigi profit iar în politică câștigi poziții după rezultatele muncii politice. Funcția nu era pentru mine ci reprezentam zona neoprotestantă la nivel județean, o zonă destul de importantă ca procent. Am văzut că nu s-a întâmplat acest lucru și mi-am zis că poate sunt eu incomod și atunci am propus în locul meu o doamnă de mare calitate să fie reprezentanta acestei zone neoprotestante pe care eu o susțin necondiționat.

REP: Regretați că ați intrat în politică?

D.M.: Nu aș putea spune că regret dar un gust amar tot am. Am intrat în politică cu gândul că voi putea schimba ceva atât în politică cât și în administrație. A fost un fel de provocare pentru mine. Nu toate mi-au ieșit așa cum mi-am dorit eu dar am lăsat ceva urme. Uitați spre exemplu la Horodnic de Sus, am găsit un primar, Valentin Luța, care trebuie să fie model pentru toți ceilalați. După mine el ar trebui să fie etalonul în administrație și politică. Regretele mele vizează anumite persoane care m-au dezamăgit foarte tare.

REP: Aveți un sfat pentru liberalii suceveni pentru această perioadă complicată?

D.M.: Sfatul meu este unul simplu. Este vorba despre un cuvânt care văd că este neglijat în general de către oameni și anume unitate. Unitate iar oamenii să fie lăsați să aibă inițiative. Munca în echipă ar trebui să fie de asemenea un punct forte. Nu dictatura. E nevoie de o muncă în echipă ca și în business. Când spun aceste lucruri mă refer în primul rând la nivel central. Apoi, iarăși un lucru extrem de important este acela de a pregăti oameni care să ne înlocuiască. Cine rămâne după noi? Munca în echipă, diplomație și unitate, acestea sunt ingredientele succesului. Cât despre mine sunt mulțumit de ce am făcut bun. Poate se putea mai mult dar poate vor face alții și voi învăța din greșelile făcute și de unii și de alții.