Comunicat. ”Nu pot să nu constat faptul că, deși suntem în anul 2017, la zece ani de la aderarea la Uniunea Europeană, deși unii spun că ”economia duduie”, problemele sociale structurale din România, continuă să se accentueze. Ce țară este aceea în care unii se laudă că evoluțiile economice sunt printre cele mai bune din lume, dar tavanele școlilor cad peste elevi în sălile de clasă? În beneficiul cui se duce creșterea economică din România, dacă unul din cinci copii nu poate să meargă la școală din cauza sărăciei? Cum putem spera la o țară ”ca afară”, dacă generațiile tinere nu ajung decât în parte să urmeze măcar cursurile învățământului obligatoriu? Când vor trece, oare, de la vorbe la fapte, adică la implementarea acelui pact pentru educație semnat, de toate partidele politice, în urmă cu zece ani? Când, oare, vom acorda învățământului românesc o finanțare adecvată nu de 6%, nu de 5%, dar măcar de 4-4,5%? Se pare că niciodată învățământul nu este prioritatea vreunui guvern!

Nu vreau să fiu înțeles greșit pentru că aș acuza pe cineva anume! Starea jalnică în care se află astăzi învățământul românesc nu este imputabilă numai unui ministru sau numai unui guvern, ci este imputabilă tuturor miniștrilor și tuturor guvernelor care au condus România în ultimii douăzeci și șapte de ani. Responsabilitatea pentru fundătura în care a fost dus învățământul este a întregii clase politice, a tuturor partidelor și a tuturor celor de a căror competență a depins schimbarea în bine, atât a infrastructurii școlare, a salarizării dascălilor și a aducerii tuturor copiilor la școală.

Nu știu dacă, de la înălțimea clădirii Parlamentului se vede și se cunoaște faptul că, astăzi, în România, mii de copii nu merg la școală, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că nu pot, pentru că sărăcia îi ține acasă! Nu există copil care să nu-și dorească să meargă la școală, să se joace cu ceilalți, să-și facă prieteni, să cunoască și să descopere! Nu există părinți care nu-și doresc din toată ființa lor ca micuții lor să aibă o șansă mai bună în viață, știind că acea șansă vine numai și numai dacă vor merge la școală.

Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți că, pentru mii de familii, prețul unei perechi de ghetuțe îi împiedică să-și trimită copii la școală. Câți, oare, cunosc faptul că mii de micuți merg seara la culcare cu stomacul gol? Aceasta este România prosperă? Aceasta este România, ”tigrul” creșterii economice europene? Personal, nu cred că așa arată o țară dezvoltată, o țară cu ochii către viitor.

Ca deputat, nu am constatat să existe vreo preocupare deosebită a Parlamentului României față de copiii din familii cu nevoi speciale, față de problema analfabetismului, față de abandonul școlar tot mai mare. Nu am constatat să miște pe cineva, guvernant sau parlamentar, nici măcar emoțional sau măcar formal, faptul că, în loc să meargă la școală, unii copii merg la munca grea a câmpului sau au grijă de animalele familiei sau ale altora. Această lipsă de preocupare a decidenților are, din păcate, implicații grave asupra viitorului acestor copii!

Toți copiii trebuie să meargă la școală! Nu mai este niciun îndemn și nicio lozincă, ci o obligație a noastră, a tuturor! Dacă vreme de 27 de ani niciun guvern nici măcar nu și-a propus acest obiectiv, cred că astăzi, la sfârșitul anului 2017, avem obligația de a nu mai tolera, niciun moment, ca problemele materiale să împiedice copiii să meargă la școală. Școala este singura care îi va face pe toți mari! Cunoaștem foarte bine că școala înseamnă, în primul rând copii, dar și dascăli și infrastructura necesară. Cred că testul competenței clasei politice actuale, dar și al Guvernului României, stă în modul în care vom reușit să aducem toți copiii la școală, asigurându-le tuturor șanse egale de reușită în viață”.