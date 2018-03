Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, consideră că liderul PSD Liviu Dragnea s-a ținut de cuvânt după ce a spus, făcând referire la angajați, că „le pot scădea veniturile, nu salariile”. „Nu cred că v-ați fi așteptat să recunosc faptul că Guvernul PSD-ALDE chiar s-a ținut de cuvânt! Pentru cei care au uitat, aș vrea să vă aduc aminte o afirmație făcută de Președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, care, în data de 6 octombrie 2017, consola angajații spunând cu zâmbetul pe buze că <le pot scădea veniturile, nu salariile>. Chiar s-a ținut de cuvânt! Salariile au crescut, veniturile au scăzut! Acest lucru a fost promis de către domnul Liviu Dragnea și doamna Olguța Vasilescu și chiar s-a întâmplat!”, a spus Dumitru Mihalescul într-o declarație politică susținută în Parlament. Mihalescul a precizat că afirmațiile sale se bazează pe datele furnizate de Institutul Național de Statistică, instituție subordonată Guvernului care deși de e obicei, transmite „cam ce vrea Guvernul”, de această dată nu a putut ascunde realitatea evidentă. „Așadar, ce ne spun aceste date? Datele ne spun că în luna decembrie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3662 lei, iar în luna ianuarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a urcat la 4143 lei. Deci salariile brute au crescut, salariile pe hârtie au fost mai mari. În regulă, însă oamenii nu trăiesc din salarii mai mari scrise pe hârtie. Hârtia nu ține de foame! Pe angajații români îi interesează salariul net, adică banii pe care îi duc acasă la familiile lor. Așadar, ce ne spune Institutul Național de Statistică despre banii luați din casierie sau virați pe cardul salariatului? Că în luna decembrie 2017 salariul mediu net al angajatului, banii în mână, a fost de 2629 lei, iar în ianuarie, surpriză, acesta a scăzut cu 145 de lei, la 2484 lei”, a declarat deputatul PNL de Suceava, care a subliniat că și prin aceste exemple se poate vedea că promisiunea lui Liviu Dragnea și a Olguței Vasilescu a fost îndeplinită.

Dumitru Mihalescul a precizat că aspectul scăderii salariilor din România nu trebuie privit doar ca pe o promisiune a PSD-ALDE de care s-a ales praful. „Nu! Oamenii au crezut în promisiunile înșelătoare ale lui Liviu Dragnea, potrivit cărora salariile vor crește peste nivelul celor din Germania, că medicii se vor întoarce acasă pentru că sunt mai bine plătiți aici decât la Paris sau Londra, că dascălii vor fi așezați salarial în topul grilei salariale, acolo unde ar fi normal să se afle, că din creșterea economică vom vedea răsărind șosele noi, spitale regionale și infrastructură modernă. Nimic, absolut nimic din promisiunile făcute românilor nu s-a concretizat”, a precizat Dumitru Mihalescul.

El a mai spus că extrem de grav este faptul că salariile angajaților, în special ale celor din sectorul privat, și la fel de grav este și faptul că prețurile au luat-o razna de când PSD și ALDE se află la guvernare. „Prețurile au crescut nu pentru că așa a dictat piața, ci pentru că Guvernele PSD-ALDE au luat o sumedenie de măsuri păguboase, care s-au dus direct în prețul final al consumatorului: supra-taxarea muncii part-time, supra-acciza și multe alte trăsnăi pe care le plătesc acum românii cu vârf și îndesat”, a afirmat deputatul PNL de Suceava.

Dumitru Mihalescul a mai precizat că a observat că cei mai mulți parlamentari și miniștri au renunțat să mai dea vina pentru ceea ce nu au făcut ei pe ”statul paralel” sau pe alți inamici nevăzuți și închipuiți. „Am mai observat că singurul lucru pe care se concentrează majoritatea parlamentară și Guvernul este șubrezirea instituțiilor democratice și schilodirea justiției. Vă atrag atenția asupra faptului că una au promis cei din PSD-ALDE și alta fac în realitate. Românii au înțeles că au fost înșelați că le va crește standardul de viață, iar acest lucru se vede cu ochiul liber în scăderea totală de încredere, atât în Guvern, cât și în cele două partide care conduc astăzi dezastruos România. Curând vor veni alegerile și oricâte promisiuni vor mai face, niciun român nu o să îi mai creadă. Este păcat că prin atitudinea mincinoasă, PSD și ALDE au decredibilizat aproape toate instituțiile din România”, a încheiat Dumitru Mihalescul.